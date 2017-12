Krajine podrle rekord najdražje kitajske umetnine

Slikar, ki je zunaj Kitajske skoraj neznan

18. december 2017 ob 18:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Serija s čopičem naslikanih impresij, ki so delo kitajskega umetnika Či Baišija, je na dražbi lastnika zamenjala za 931,5 milijona juanov (skoraj 120 milijonov evrov) in tako podrla vse dozdajšnje rekorde kitajske umetnosti.

Serijo 12 del, ki so nastala leta 1925, so v Pekingu na dražbi prodali v nedeljo zvečer, je potrdila dražbena hiša Beijing Poly International Auction. (V dvajsetih minutah je z različnih strani prišlo več kot 60 ponudb, je še poročala tiskovna agencija Šinhua.)

Čeprav slikarja samouka zunaj meja domovine ne pozna skoraj nihče, njegova dela redno dosegajo cene, primerljive z umetninami Andyja Warhola ali Pabla Picassa. Po nedeljski dražbi je Či prvi kitajski umetnik, čigar eno samo delo so prodali za več kot sto milijonov dolarjev. Identiteta kupca bo ostala skrivnost, potrdili so le, da je bil Kitajec.

Serija 12 zaslonov s krajinami upodablja gore, vasi in cvetoča drevesa; umetnik uporablja pastelne odtenke modre, sive, rjave in rožnate barve. Zasloni merijo 1,8 metra v višino in samo 47 centimetrov v širino; na vsakem izmed njih je tudi kaligrafsko dovršena Čijeva pesem.

Francoska spletna baza cen umetnosti Artprice Čija uvršča med najvišje cenjene kitajske umetnike na svetu. Rodil se je leta 1864 v revni družini; šele pri 40 letih se je podal na potovanje po Kitajski. Bil je slikar samouk, ki je v življenju ustvaril nekje od 8 do 15 tisoč del. Či, ki se je v zgodovino umetnosti zapisal s svojimi krajinami in slikami majhnih živali, je leta 1957 umrl v Pekingu. Leta 2011 so eno njegovih del, Orel na borovcu, za 55 milijonov dolarjev prodali v Pekingu. (2011 je bilo izvrstno leto za kitajsko umetnost; njena prodaja v svetovnem merilu se je gibala okrog 11 milijard dolarjev.)

Serijo 12 krajin je umetnik podaril svojemu prijatelju, uglednemu pekinškemu zdravniku; od osemdesetih let prejšnjega stoletja naprej so bile slike v zasebni lasti. Umetnik je sedem let pozneje naslikal še eno serijo z enakim naslovom, ki je del stalne zbirke Muzeja Treh sotesk na jugozahodu Kitajske.

Kitajsko umetnost se množično prodaja in kupuje predvsem znotraj meja Kitajske: kitajsko slikarstvo in kaligrafija sta lani predstavljala kar 80 odstotkov domačega trga z umetnostjo.

Rekord najdražje prodane umetnine na svetu je v resnici še zelo svež: prejšnji mesec ga je postavilo delo Odrešenik sveta (Salvator mundi) Leonarda da Vincija; v New Yorku so jo prodali za 450,3 milijona dolarjev. Predtem so prvo mesto branile Picassove Ženske iz Alžira, kupljene predlani za 179,4 milijona dolarjev.

