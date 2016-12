Kralj valčka našega časa Andre Rieu junija prvič v Sloveniji

Koncert zvezdniškega violinista v Dvorani Stožice

25. december 2016 ob 13:11

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nizozemski violinist Andre Rieu, ki se ponaša z več kot 40 milijoni prodanih albumov in mu je po svetu do danes na koncertih prisluhnilo že okoli 10 milijonov ljudi iz 36 držav, bo 14. junija nastopil v Sloveniji.

V Dvorani Stožice se bo slovenskemu občinstvu predstavil prvič in tudi na ljubljanskem koncertu ga bo spremljal zvesti Orkester Johanna Straussa. V prihodnjih mesecih se bo sicer v sklopu aktualne turneje mudil v Veliki Britaniji in po več evropskih državah.

Preigravanje največjih glasbenih uspešnic

Rieu, ki ga imajo nekateri za sodobnega Johanna Straussa, je mednarodno slavljen kot kralj valčka našega časa. Svoje sanje je začel živeti leta 1994 in odtlej je s svojim orkestrom prepotoval ves svet. Njegov program je sestavljen iz največjih glasbenih uspešnic iz filmov, muzikalov in oper, najlepših valčkov, pa tudi iz skladb iz zakladnice popa in rocka.

V avstralskem Melbournu je odigral svoj najbolj obiskani koncert, saj mu je tam prisluhnilo 38 tisoč ljudi. Vsa odrska oprema, kostumi in glasbila so pripravljeni v štirih kompletih, s čimer njegova produkcija zagotavlja nemotene hitre premike po svetu, še posebej v primeru turnej, ki se hitro selijo med celinami. Njegovi številni albumi so redno uvrščeni v sam vrh britanskih lestvic, v karieri pa mu je uspelo 30-krat prejeti pohvalo za najbolje prodajan album.

Sledenje intuiciji, prečenje meja

"Odločitve bi morali sprejemati s srcem, ne z razumom. Ljudje me pogosto sprašujejo, kako se odločam, kaj bom izvajal - gre za čisto intuicijo. Ljubim Johanna Straussa, a Andrew Lloyd Weber in Bruce Springsteen me prav tako vznemirjata. Morali bi se nehati omejevati s kategoriziranjem in postavljanjem meja - ne le v navezavi z glasbo, ampak na splošno, v naših življenjih," so njegove besede povzeli organizatorji ljubljanskega koncerta.

P. G.