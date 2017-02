Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Orkester gostuje po vsem svetu. Foto: EPA Občinstvo in kritike navdušuje kot pedagog, violinist, violist, komorni glasbenik in dirigent. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kraljevi filharmonični orkester- zimsko darilo kot uvod v poletni Ljubljana festival

Orkester je kot prvi na svetu ustanovil lastno založbo

9. februar 2017 ob 10:24

London - MMC RTV SLO

Še v prešernem vzdušju kulturnega praznika bo drevi v Ljubljani gostoval eden najbolj priznanih glasbenih sestavov, Kraljevi filharmonični orkester iz Londona, ki bo igral Beethovnova dela.

Koncert v Unionski dvorani pod taktirko mednarodno priznanega izraelskega dirigenta in violinista Pinchasa Zukermana bo tudi uvod v letošnji, že 65. Ljubljana festival.

Kraljevi filharmonični orkester je leta 1946 ustanovil sir Thomas Beecham, ki je 14 let prej, leta 1932, skupaj s Malcolmom Sargentom ustanovil tudi Londonski filharmonični okrester.

Ko je med vojno Beecham odšel v Avstralijo, je Londonski filharmonični orkester deloval naprej, po njegovi vrnitvi leta 1944 pa so ga glasbeniki sicer sprejeli odprtih rok, skupaj so tudi nastopili, toda nič več mu niso želeli zaupati vse niti vodenja, kot jih je imel ob nastanku orkestra. Če bi se želel vrniti kot dirigent, bi to lahko postal le kot plačani član orkestra. Ponosni Beecham na ponudbo ni pristal in se je odločil, da bo ustanovil nov orkester.

Leta 1946 je sklenil dogovor z Kraljevim filharmoničnim združenje, in sicer da bo njegov orkester, ki ga je poimenoval Kraljevi filharmonični orkester, na vseh dogodkih zamenjal Londonski filharmonični okrester. Ko je po londonskih glasbenih kuloarjih završalo, da išče glasbenike, so mu številni dejali, da bo imel s tem težave, a je ostal neomajen. "Vedno dobim glasbenike. Med drugimi razlogi je tudi ta, da so tako dobri, da ne želijo igrati pod taktirko nikogar drugega kot mene."

11. septembra 1946 se je sestav, v katerem je bilo nekaj glasbenikov iz izvorne sestave Londonskega filharmoničnega orkestra leta 1932, nekaj iz takratne sestave, in še nekaterih drugih zasedb, zbral na prvi vaji, čez štiri dni pa je že sledil prvi koncert. Leta 1950 se je orkester odpravil na turnejo po ZDA kot prvi britanski okrester po Londonskem simfoničnem orkestru leta 1912. Orkester je v 64 dneh izvedel 52 koncertov v 45 mestih, kritiki so bili navdušeni, turneja pa velik uspeh. Svoj zadnji koncert je Beecham kot dirigent izvedel 7. maja 1960, naslednje jutro je doživel srčni napad, od katerega si ni opomogel. Umrl je marca naslednje leto.

Na mestu glavnega dirigenta in glasbenega direktorja ga je nasledil Rudolf Kempe, Beechamova žena pa je še naprej vodila orkester, toda z njenim vodenjem nekateri niso bili zadovoljni in leta 1963 se je orkester reorganiziral, a zelo hitro naletel na težave. Kraljevo filharmonično združenje je namreč za vse svoje dogodke angažiralo rivalski Londonski filharmonični orkester, kmalu mu je bilo prepovedano tudi nastopanje v najprestižnejših londonskih koncertnih dvoranah, grozil pa mu je tudi odvzem besede Kraljev v naslovu. Orkester je zatočišče našel v kinodvorani v Swiss Cottagu, ob 25-letnici pa se je leta 1971 vrnil v Croydon, britanska kraljica pa je brez pogojevanja dovolila uporabo naziva kraljevi.

Od leta 2004 je orkestrov domicil Cadogan Hall, nekdanja cerkev v Chelsei, ki so jo preuredili v koncertno dvorano z 900 sedeži in prostorom za vaje. Orkestra redno nastopa v sloviti Royal Albert Hall, redno pa gostuje tudi na drugih koncertnih prizoriščih po Veliki Britaniji in v tujini. Beethovnov program, ki ga bodo odigrali tudi v Ljubljani, so leta 2010 izvajali na turneju po domovini.

Orkester je v svoji 70-letni zgodovini posnel številne zgoščenke, več med njimi je bilo uvrščenih na sestnam najboljših posnetkov 20. stoletja. Igor Stravinski je z orkestrom leta 1964 posnel opero The Rake's Progress. Leta 1986 je orkester kot prvi na svetu ustanovil lastno založbo.

Od leta 2009 zaseda položaj umetniškega vodje in šefa dirigenta Charles Dutoit, Pinchas Zukerman je prvi gostujoči dirigent, od leta 2015 je drugi dirigent Alexander Shelley, že vrsto let pa je stalni dirigent Grzegorz Nowak.

Na sporedu bodo Beethovnovi Uvertura Egmont, op. 84, Simfonija št. 7 v A-duru, op. 92, ter Koncert za violino in orkester v D-duru, op. 61.

K. T.