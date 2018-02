"Kranj 8. februarja resnično utripa kot kulturno srce Slovenije"

Številne kulturne ustanove na Prešernov dan vabijo obiskovalce, da z obiskom počastijo spomin na velikega poeta. Pričakovano je najbolj pestro v Kranju, kjer so zavrteli čas v 19. stoletje, osrednja proslava je potekala v Vrbi.

"Moramo izkazati spoštovanje do kulture in ji zagotoviti stabilno financiranje. Kultura namreč ni tržna dejavnost in verjetno nikoli ne bo," je v nagovoru ob slavnostnem odprtju tradicionalnega semnja dejal kranjski župan Boštjan Trilar in dodal, da se v časih, ko poslušamo, s kakšnimi izzivi se spopada kultura, zastavlja vprašanje, kaj lahko vsi skupaj naredimo, da pomagamo kulturi. Po Trilarjevem mnenju je Kranj od nekdaj mesto kulture, ne le zaradi bogate kulturne infrastrukture in številnih umetnikov, ampak tudi zaradi vsakodnevne prežetosti s kulturo.

Kranjske ulice so danes zavzele Prešernove pesmi, pa tudi rokodelci, lajnarji, plesalci in drugi ustvarjalci, ki so čas v tem mestu zavrteli, tudi s pomočjo značilnih oblačil, v 19. stoletje. "Lahko rečemo, da Kranj 8. februarja resnično utripa kot kulturno srce Slovenije," je dejal direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Tomaž Štefe.

Kot je za Radio Slovenija poročala Aljana Jocif, so lahko obiskovalci pred Prešernovim gledališčem v Kranju prisluhnili recitacijam, zborovski pesmi, ogledali so si lahko plese, obiskali knjižnico, razstave na številnih razstaviščih in knjižnico. Direktorica Gorenjskega muzeja Marjana Žibert največji obisk pričakuje v Prešernovi hiši, kjer si bodo obiskovalci lahko ogledali stalno razstavo o življenju in delu dr. Franceta Prešerna. "Na vseh razstaviščih, od Prešernove hiše, mestne hiše do gradu Khislstein pripravljamo vodstva po občasnih in stalnih razstavah, za naše obiskovalce, ki se želijo poučiti o novih spoznanjih o Prešernu, pripravljamo posebno predavanje dr. Marijana Doviča s SAZU-ja."

"Plemenitost umetnosti zaznavam kot iskanje lepote"

Osrednja kulturna prireditev je bila v Vrbi pred Prešernovo rojstno hišo, kjer je kot slavnostna govornica zbrane nagovorila predsednica Slovenskega centra Pen Ifigenija Zagoričnik Simonović. Govornica si je za moto današnjega nagovora izbrala najkrajšo Prešernovo pesem, ki pravi: "Kar je, beži; al' beg ni Bog? ki vodi vekomaj v ne-bo, kar je, kar b'lo je in kar bo." Kot je dejala, se vsak dan sprašuje o smislu življenja, o življenju kot sizifovskem begu pred smrtjo. "Plemenitost umetnosti zaznavam kot iskanje lepote, lepoto pa vidim v tistem, kar daje smisel človekovemu življenju," je dejala in dodala, da moramo skrbeti za tisto, kar bogati življenje, "za tisto lepo, kar povečuje smisel našega bivanja in obstajanja, skrbeti moramo drug za drugega, da bomo imeli moč premagovati obup."

"Danes je Prešernov dan, brali bomo njegovo poezijo, vsak bo našel pesem zase, vsakega bo pesnik nagovoril, kakor da se sklanja nad nas in nam prigovarja, naj iščemo smisel življenja. Saj, če je smisel našel on v najslabših okoliščinah, ki lahko pesnika doletijo, potem ga moramo ugledati tudi mi, ki živimo svobodno, končno v svoji državi, brez tujega jarma," je sklenila Ifigenija Zagoričnik Simonović.

Cerar za pomoč kulturnikom

Premier Miro Cerar je v poslanici ob prazniku zapisal, da je kulturna javnost upravičeno kritična do nekaterih vidikov bilance kulturnega resorja in da bo storil vse, da do konca mandata vlada odpravi očitne zagate, v kateri so se znašli slovenski kulturni ustvarjalci, in pripravi podlage za naprej. "Skrbi me, a obenem bodri, ko vidim, da ta ista kritična javnost še vedno verjame v moč dialoga, v katerega verjamem tudi sam," je še zapisal v poslanici, v kateri se je med drugim zahvalil vsem ustvarjalkam in ustvarjalcem za njihovo delo, ki je po njegovih besedah plemenit navdih za naša življenja. "V letu, ko se intenzivno spominjamo Cankarja, in na dan, ko slavimo Prešerna, smo ob plesalcu Mejaču za življenjsko delo nagradili še enega pesnika - Borisa A. Novaka. O velikem predhodniku je zapisal: 'Vsi smo večni, ker stojimo na tvoji besedi, velikan.'"

Ob tem je dodal, da je sozvočje različnih časov dokaz, da tudi danes med nami živijo ustvarjalci, ki spadajo v isto kategorijo 'večnih'. "Ne znamo jih vedno prepoznati oziroma ceniti in ustrezno nagraditi. A ko danes pozorno pogledamo nazaj, se nam izkaže, da so se danes kanonizirani avtorji nekoč še kako razburjali, jezili, se borili in včasih tudi protestirali," je zapisal Cerar.

Po premierjevih besedah na kulturni praznik ne gre pozabiti, "da je prav njihova angažiranost, pogosto boleča nepopustljivost hkrati izjemno krhkih in neverjetno trdnih osebnosti, bila vir njihove iskrene, verodostojne umetniške geste in besed, od katerih danes nekatere segajo dobesedno do večnosti".

Pahor: Skrbeti bi nas moralo, če kritičnih besed ne bi bilo

Ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače je obiskovalce nagovoril predsednik republike Borut Pahor, ki je poudaril, da Slovenci živimo s kulturo, saj smo eden redkih narodov v Evropi in na svetu, ki kulturo proslavijo s praznikom. Odzval se je tudi na kritične besede, izrečene na včerajšnji osrednji proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku: "Mislim, da bi nas smelo bolj od tega skrbeti samo, če takih kritičnih besed ne bi bilo. Prav je, da tisti, ki smo za to odgovorni, tem besedam prisluhnemo in skušamo storiti vse, kar je v naši moči, da kultura ostane to, kar je vedno bila za Slovence v dobrih in v slabih časih – navdih za naše sanje."

Zbrane v predsedniški palači je nagovoril tudi letošnji Prešernov nagrajenec Janez Mejač, ki je dejal, da je presrečen in počaščen, da je v družbi velikih Prešernovih nagrajencev, v družbi notranje bogatih ljudi: "Ples je ples, um in telo, telo in um. Sodelujeta vedno. Kdor ne pleše, ne ve, kaj je."

Številne obveznosti so imeli danes tudi politični predstavniki, letošnja Prešernova nagrajenca in nagrajenci Prešernovega sklada. Predstavniki države so položili venec ob Prešernovem spomeniku v Ljubljani, minister za kulturo Tone Peršak bo v Vili Podrožnik gostil letošnje Prešernove nagrajence, popoldne pa obiskal tudi grob slovenskega pesnika v Kranju. Letošnji Prešernovi nagrajenci si bodo v Galeriji Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost ogledali razstavo portretov Toneta Stojka, zvečer pa bo Shod muz na kranjskem Parnasu.

Prešernov dan na RTV Slovenija

S Prešernom povezane so tudi številne oddaje in vsebine na RTV Slovenija. Na MMC-ju spremljamo recital in dogajanje po Sloveniji, na 3. programu ARS lahko prisluhnete posebnemu programu umetniške besede in pogovornih ter glasbenih oddaj, med drugim boste slišali pogovore z letošnjima Prešernovima nagrajencema ter s prejemniki in prejemnicami nagrad Prešernovega sklada. Na 1. programu TV Slovenija bo ob 20.05 na ogled oddaja Beg je moj up: Portreti Prešernovih nagrajencev, ob 20.45 pa bo igrani film Komedija solz.

