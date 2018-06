Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dvodnevno dogajanje, ki klavirsko glasbo umešča v mestno okolje, z mimoidočimi in pianisti soustvarja živahen mestni vrvež, z osredotočanjem na mlado poslušalstvo pa išče tudi nove poslušalce klavirske glasbe. (Fotografija je simbolična.) Foto: EPA Dodaj v

Kranj bo z velikim uličnim klavirskim koncertom postal pianopolis

Uvod v jesenski klavirski festival

15. junij 2018 ob 14:32

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Layerjeva hiša, PianoRoom in Mestna občina Kranj bodo danes in v soboto v staro mestno jedro Kranja pripeljali enega največjih uličnih klavirskih koncertov pri nas.

Na Maistrovem in Glavnem trgu ter na Poštni ulici bo 38 pianistov pripravilo sprehod skozi 300 let evropske in ameriške klavirske glasbe.

49 koncertov na kranjskih ulicah

Ulice Kranja bodo s skupno 49 koncerti več kot 24 ur odmevale v glasbenih presežkih mladih in uveljavljenih pianistov, ki bodo ponudili svojo interpretacijo različnih glasbenih zvrsti, vse od mojstrov klasične glasbe, prek ameriškega in evropskega džeza, do sodobnih avtorjev, so sporočili z Mestne občine Kranj.

Ulice starega mestnega jedra Kranja bodo odmevale v klavirskih zvokih okoli 40 nastopajočih: 38 pianistov ter še harmonikar ter violinist. Glasbeniki bodo mimoidočim ponudili Koncert za mesto in klavir, ki je eden največjih uličnih klavirskih koncertov pri nas.

Uveljavljeni slovenski pianisti

Nastopili bodo številni uveljavljeni slovenski pianisti, kot so Jure Goručan, Manca Udovič, Nena Rion, Nace Slak, Miran in Gal Juvan, Gregor Ftičar, Zarja Peters, Bowrain, Ana Kravanja, Nejc Škofic, Kristina Golob, Urban Grabenšek in Luka Borkovič. Pridružili se jim bodo tudi mladi glasbeniki Glasbene šole Kranj.

Na občini so prepričani, da bo veliki koncert potrdil Kranj kot mesto s posluhom oziroma pianopolis.

Umeščanje glasbe v urbano okolje

Dvodnevno dogajanje, ki klavirsko glasbo umešča v urbano okolje, z mimoidočimi in pianisti soustvarja živahen mestni vrvež, z osredotočanjem na mlado publiko pa išče tudi nove poslušalce klavirske glasbe.

Koncert za mesto in klavir bo tudi uvod v jesenski klavirski festival.

N. Š.