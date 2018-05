Kranjska uspešnica Mrtvec pride po ljubico - že drugič v Romuniji

Na oder je predstavo postavil Jernej Lorenci

14. maj 2018 ob 16:13

Bukarešta - MMC RTV SLO, STA

Prešernovo gledališče Kranj se z delom Svetlane Makarovič Mrtvec pride po ljubico že drugi dan zapored predstavlja na mednarodnem gledališkem festivalu Reflex 4,. Ta med 4. in 16. majem poteka v romunskem mestu Sfantu Gheorghe.

Večkrat nagrajeno dramo, nastalo v koprodukciji z Mestnim gledališčem Ptuj, je na oder postavil Jernej Lorenci.

Pri Prešernovem gledališču Kranj so poudarili, da je Mrtvec pride po ljubico njihova najuspešnejša predstava, če gre soditi po tem, da se je z devetih festivalov v tujini vrnila z osmimi nagradami. (Spodaj si lahko ogledate posnetek z gostovanja v Grčiji.)

Prvi je Mrtveca režiral Pandur

Dramo Svetlane Makarovič je leta 1982 prvi režiral Tomaž Pandur, korenine ima v istoimenski ljudski pesmi in tudi v Prešernovi predelavi Burgerjeve Lenore. Avtorica je temo obdelala pretresljivo in drugače, jo uzrla iz drugih zornih kotov. Tako skozi shizofrenijo uvede dve junakinji, dve Micki, ki se bojujeta za prevlado oziroma preživetje.

Čuden spoj svetega in profanega, iskanje absoluta

Režiser Lorenci je pred premiero pred štirimi leti dejal, da pisanje Svetlane Makarovič sovpada s tem, kar ga zanima. Je čuden spoj svetega in profanega, je iskanje absoluta, pa hkrati govori o banalnosti, primitivizmu, surovosti in brezsrčnosti. Ponekod je to liturgična drama, ki zaide v grotesko in farso. "Svetlana verjame v moč ljubezni, a se niti malo ne spreneveda, kakšen je ta svet," je dejal Lorenci, ki so ga pritegnile vsebinske in oblikovne dvojnosti besedila.

Drama poudarja ljubezen kot nekaj, za kar je vredno živeti v tem svetu. Po drugi strani je kritika družbe in postavlja Slovencem ogledalo, je tedaj povedala umetniška vodja Prešernovega gledališča Kranj in dramaturginja predstave Marinka Poštrak.

Igrajo jo že od 44. tedna slovenske drame dalje

Drama je bila premierno prikazana v Prešernovem gledališču Kranj po odprtju 44. tedna slovenske drame. Prvo Micko igra Ana Urbanc, drugo Vesna Pernarčič, Anzel pa je Miha Rodman. V predstavi nastopajo še Aljoša Ternovšek, Darja Reichman, Borut Veselko, Vesna Jevnikar, Judita Polak in Ciril Roblek.

Predstava je dobila več nagrad. Na Borštnikovem srečanju leta 2015 je prejela nagrado Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije za najboljšo uprizoritev v sezoni 2013/14, igralka Ana Urbanc in skladatelj Branko Rožman pa sta dobila nagradi za mlado igralko za vlogo Prve Micke in za glasbo.

V Romunijo se Kranjski Mrtvec odpravlja drugič

Romunski festival Reflex poteka četrto leto zapored in predstavlja izbor najboljših sodobnih gledaliških produkcij tekočega leta iz osrednje in vzhodne Evrope. V Romunijo se sicer Kranjski Mrtvec odpravlja že drugič. Pred dvema letoma je bil dobro sprejet na 9. mednarodnem gledališkem festivalu Teszt 2016 v Temišvaru.

N. Š.