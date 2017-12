Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V predstavi Krasni novi svet igrata Nik Škrlec in Petra Govc, ki sta postavljena v odnos sin in mati oziroma fant in punca. Drugi liki se pojavljajo zgolj v videih in hologramu. Foto: SNG Ljubljana/Peter Uhan V takem času, v kakršnem živimo tudi danes, smo vsi na nov način postavljeni pred univerzalno vprašanje, kaj sploh je bistvo človeka, meni Nik Škrlec. "To vprašanje je bilo ključno tudi pri ustvarjanju mojega lika, saj igram človeka v 'krasnem novem svetu'." Foto: SNG Ljubljana/Peter Uhan Življenjski slog je kar se da sodoben, za eno­ stavno izvajanje vsakodnevnih opravil skrbi hišni raču­nalniški sistem oziroma umetna inteligenca Sophia, ki se oglaša ob vseh vprašanjih in nejasnostih. Zasebne lastni­ne in tudi zasebnosti ni, tako kot pri Huxleyju so medo­sebni odnosi omejeni na spolnost z različnimi partnerji in na skupinski seks na orgijah pozitivnosti. Dramaturginja Eva Kraševec (iz gledališkega lista) Angleški pisatelj, pesnik, scenarist, esejist in filozof Aldous Huxley (1894-1963) je kariero začel kot gledališki kritik. Roman Krasni novi svet, njegovo najbolj znano delo, je izšel leta 1932. Foto: Wikipedia Sorodne novice Bodočim maturantom v pomoč: o Alamutu in Krasnem novem svetu Dodaj v

Krasni novi svet na odru ali ko umetna inteligenca zasužnji današnji civilizirani svet

Priredba romana Aldousa Huxleya na odru Male Drame

1. december 2017 ob 10:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Vprašala sem se, kam vse to pelje, in skušala to predstaviti skozi odnos med dvema osebama, hkrati pa prevprašati pojme družine, intime in ljubezni," je glede sveta, v katerem znanstveniki raziskujejo, kako bi prišli do Marsa, po drugi strani pa ljudje ne znamo najti poti do sebe, povedala Barbara Pia Jenič o svoji predstavi Krasni novi svet.

Predstava v priredbi in režiji Barbare Pie Jenič po motivih istoimenskega romana Aldousa Huxleyja bo krstno uprizorjena drevi na malem odru ljubljanske Drame. Ustvarjalci predstave so postavili neke vrste hibrid med odrsko uprizoritvijo in senzorialnim gledališčem. Na odru bosta dva igralca, ostali se pojavljajo v videih in hologramu.

Neposredna, organska interakcija z gledalci

Režiserka je na včerajšnji novinarski konferenci povedala, da Huxleyjev svet nudi veliko iztočnic, ki jih je mogoče uporabiti v senzorialnem gledališču. S senzorialnimi metodami potopitve skuša v predstavi Krasni novi svet vzpostaviti neposredno, organsko interakcijo z gledalci, v največji izziv pa ji je bilo oplajati oder s temi elementi.

Teme, ki zaznamujejo sodobni svet, v katerem živimo, jo prav tako zelo privlačijo, je še povedala režiserka. Med drugim tudi to, kako znanstveni napredek v času informacijske dobe, ki nas zalaga s podatki, vpliva na družinske odnose. V dnevnih sobah že dolgo ni več kaminov, nadomestili so jih televizorji in računalniki.

Premiki od nastanka romana do danes

Kot meni ravnatelj SNG Drama Ljubljana Igor Samobor, si Huxley okoli leta 1930, v času nastanka svojega slavnega distopičnega romana, še ni predstavljal, kaj bo nastalo iz zgodnjih znanstvenih raziskav vplivanja na človeka in okolje. "V svetu, za katerega ne verjamem, da ga še obvladamo, svet je začel obvladovati nas." S temi besedami je Samobor spomnil še, da živimo v času, ki ga zaznamujejo razprave o umetni inteligenci in poseganju v genske strukture, razmahu podatkov na spletu in njihove zloraba ter o računalniških programih, ki začenjajo urejati svet.

Večina likov prisotna zgolj virtualno

Dramaturginja predstave Eva Kraševec pa je v gledališkem listu zapisala: "Uprizoritev sledi Huxleyjevi viziji prihodnosti iz Krasnega novega sveta, a jo posodablja in kontekstualizira glede na stanje tehnološkega napredka v današnji družbi in predvidevanja glede prihodnosti. Zato večina dramskih oseb nastopa zgolj virtualno in vstopa v igralni prostor prek zaslona oziroma holograma. Kloniranje poteka po novejših metodah in predvidevamo lahko, da bo v prihodnosti še veliko učinkovitejše kakor po Huxleyjevih predvidevanjih."

Univerzalno vprašanje bistva človeka

Igralca Nik Škrlec in Petra Govc sta v predstavi postavljena v odnos sin in mati oziroma fant in punca. Škrlec je Divjak John, v eni od vlog otrok dveh klonov, v drugi pa klon. Po besedah dramaturginje je eden od ključnih premikov v uprizoritvi, "da civiliziranemu svetu vlada umetna inteligenca, ki je zasužnjila ljudi". V takem času smo vsi na nov način postavljeni pred univerzalno vprašanje, kaj sploh je bistvo človeka, je dodal Škrlec. "To vprašanje je bilo ključno tudi pri ustvarjanju mojega lika, saj igram človeka v 'krasnem novem svetu'."

Režiserka se je na novinarski konferenci posebej zahvalila tehnični ekipi, ki je ogromno prispevala k predstavi, v kateri so bili poleg nje še oblikovalec zvoka Peter Penko, oblikovalec svetlobe in tudi scenograf Matej Filipčič, oblikovalka holograma Sara Sedevčič ter oblikovalca videa Gregor Mesec in Sandi Skok. V videoposnetkih nastopajo Aljaž Jovanović, Boris Mihalj, Uroš Fürst in Rok Vihar, kot hologram se v predstavi pojavi Tadej Toš.

Avtorska predstava Krasni novi svet, ki je nastala v koprodukciji Senzoriuma ter v sodelovanju z Umetniškim društvom Osum in Akademijo umetnosti Univerze v Novi Gorici, bo krstno uprizoritev doživela drevi ob 20. uri v Mali Drami.

P. G.