Kratki film Celica Dušana Kastelica nagrajen na Cinequestu

12. marec 2018 ob 11:22

San Jose - MMC RTV SLO, STA

Animirani film Dušana Kastelica Celica je zmagal v kategorijah kratkega animiranega filma in kratkega pripovednega filma v kalifornijskem San Joseju na filmskem festivalu Cinequest.

Njegov kratki film Celica sta sofinancirala Slovenski filmski center in RTV Slovenija, septembra lani pa je na Festivalu slovenskega filma v Portorožu prejel vesno za najboljši animirani film.

Film po navdihu nočnih mor

Kastelic je navdih za film dobil iz svojih nočnih mor. V celici med zdolgočasenimi ploskoglavci nekega dne vzklije novo bitje, ki pa je drugačno in polno energije. To ni všeč drugim, ki komaj čakajo, da ga doseže ista ploskoglava usoda in da se umiri.

Fokus festivala je na novih tehnologijah

Nagrado je v avtorjevem imenu prevzel častni konzul Slovenije v San Franciscu Tom Brandi. Na festivalu je med več kot 200 filmi iz 130 držav sodeloval tudi film Rudar režiserke Hanne Slak. Festival Cinequest se osredotoča na filme, ki so bili ustvarjeni z novimi tehnologijami in inovacijami. Festival sta pred 28 leti ustanovila Halfdan Hussey in Kathleen Powell, tema letošnje izvedbe pa je bil "učinek" z osredotočanjem na pomen festivala kot platforme in priložnosti za filmske ustvarjalce, občinstvo in skupnost. Filmarji delijo svoja dela z občinstvom, ki ponuja povratne informacije.

Kastelic je ekraniziral priljubljeno pesem Iztoka Mlakarja

Kastelic, rojen leta 1964 v Trbovljah, je ilustrator in risar stripov, največ je objavljal v Mladini. Za to delo je prejel med drugim Grumovo priznanje ter nagrado zlata ptica. Trenutno se posveča ustvarjanju računalniških iger in animiranih filmov. Na področju 3D-animacije je bil eden prvih ustvarjalcev na Slovenskem in je najbolj znan po uprizoritvi pesmi Iztoka Mlakarja Čikorja an' kafe.

N. Š.