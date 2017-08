Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nagrado mesta je lani za film Alterego prejela ekipa Anamorphic. Foto: Valter Leban Lanskoletni žirantje Miha Tozon, Miha Knific in Ana Dolinar Horvat med ogledom filmov, ki so jih pripravili udeleženci maratona. Foto: Valter Leban Ekipa Vrzimo kovanec lani s prvo nagrado in z nagrado za mlado sekcijo za film Zaradi Eve. Foto: Valter Leban Prijavljene filmske ekipe Muvita v 60-urah napišejo, posnamejo, zmontirajo in dostavijo kratek film. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kratki film v 60 urah: od prve ideje do končne projekcije

Prijave na letošnji Muvit/6x60 so odprte

3. avgust 2017 ob 18:10

Ljubljana/Celje - MMC RTV SLO

Potem ko so filmske ekipe iz cele Slovenije v preteklih treh letih bitko s časom s kamero v roki že bile v Radovljici, Postojni in Novem mestu, bodo letos cineastično razpoloženi v knežjem mestu. Udeležence maratona ustvarjanja kratkih filmov Muvit/6x60 bo v Celju čakal enak izziv kot doslej - v 60 urah bodo morali ustvariti kratek film.

Organizatorji festivala ostajajo tudi četrto leto maratona zvesti izvirnemu konceptu, po katerem vsako leto kuliso novim filmskim stvaritvam poiščejo v drugem mestu. Po besedah Gregorja Grafa iz agencije digiGRAL, ki je organizator in idejni pobudnik projekta, so veseli, da se je Muvit kot "projekt z družbeno odgovorno noto med ljubitelji ustvarjanja filmov uspel zapisati kot vsakoletna stalnica.

Maraton bo letos potekal med 16. in 18. avgustom, prijave nanj pa so že odprte. Tudi letos bodo imeli mladi filmarji 60 ur časa, da ustvarijo kratke, 6- do 9-minutne filme, ki jih bosta na koncu ocenjevala strokovna žirija in občinstvo.

Proces ustvarjanja poteka takole: vsaka filmska ekipa izžreba ovojnico, v kateri dobi tri usmeritve, ki jim mora slediti pri ustvarjanju filma, in sicer predmet, ki ga je treba v filmu uporabiti, akcija, ki ji je treba slediti in stavek, ki ga je treba uporabiti.

Nastale izdelke bodo letos ocenjevali režiser Miha Hočevar, avtor najbolj gledanega slovenskega filma po osamosvojitvi - Gremo mi po svoje, direktor fotografije Miha Černec, ki je svoj fotografski pečat pustil pri številnih slovenskih filmih, in igralka Mojca Funkl. Ocenjevali bodo predvsem to, kateri ekipi bo uspelo najbolj kreativno in filmično vse predpisane elemente uporabiti v filmu.

Festival je namenjen spodbujanju ustvarjalnosti med mladimi, hkrati pa tudi njihovemu izobraževanju. "Naša želja ni le spodbuditi k ustvarjanju mlade, ki že imajo izkušnje s snemanjem filmov, ampak želimo nekaj znanja prenesti tudi na tiste, ki se s to umetnostjo šele spogledujejo in se želijo naučiti več," pravi Maja Šest, umetniška in programska vodja festivala Muvit/6x60.

Od teorije k praksi

Program festivala prinaša tri dni trajajoče filmske delavnice za osnovnošolce. Ti se bodo seznanili s celotnim procesom snemanja filmov, od priprave scenarija do samega snemanja, naučeno pa bodo lahko na koncu uporabili tudi v praksi in sami posneli svoje kratke filme, ki bodo v času trajanja festivala Muvit/6x60 tudi predstavljeni na brezplačnih večernih projekcijah. "Lansko leto se je na delavnice prijavilo približno 25 osnovnošolcev. Takšen odziv je bil za nas prav prijetno presenečenje, zato letos računamo, da bo interes mladih za te delavnice še večji," dodaja Maja Šest.

Maraton se bo sklenil 19. avgusta, ko bo v celjskem kinematografu Cineplexx potekala projekcija vseh prijavljenih kratkih filmov. Filme, ogled katerih bo brezplačen, bo lahko ocenjevalo tudi občinstvo.

M. K.