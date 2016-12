Kratki filmi za najkrajši dan oziroma najdaljšo noč v letu

Pet kratkih filmov tudi na TV Slovenija 2

21. december 2016 ob 09:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Noč kratkih filmov je mednarodni dogodek, ki v ospredje postavlja kratko filmsko formo. Prvikrat so ga francoske filmske institucije izvedle leta 2011. Število držav, pridruženih dogodku, vsako leto narašča, letos jih je že več kot 50, Slovenija se je pobudi pridružila pred dvema letoma.

Na današnji zimski solsticij bo na pobudo Slovenskega filmskega centra v 19 kinematografih, članih Art kino mreže, tudi pri nas potekala Noč kratkih filmov. Osrednje praznovanje se bo ob 17. uri začelo v Slovenski kinoteki, kjer bodo ponudili filme v šestih sklopih, posebna pozornost bo namenjena animiranim filmom za otroke.

Program bo uvedla projekcija kratkega filma Zid Žareta Lužnika iz 1982, ki mu bo sledilo pet filmov iz sklopa klasik. Nato bodo prikazali animirane filme za odrasle, sledil bo izbor 19. Festivala slovenskega filma, temu pa še študentski filmi Akademije za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani (AGRFT) in novogoriške akademije umetnosti, izbor Postaje DIVA/SCCA-Ljubljana in izbor Festivala kratkega filma v Ljubljani.

Še po drugih krajih …

Tudi v kinematografih Art kino mreže v Celju, Črnomlju, Domžalah, Idriji, Izoli, Mariboru, Novi Gorici, Ptuju, Radovljici, Rogaški Slatini, Sežani, Slovenj Gradcu, Škofji Loki, Šmarju pri Jelšah, Tolminu, Trbovljah, Velenju, Vrhniki in Žireh si bo mogoče ogledati kratke filme. Pridružuje se jim še Layerjeva hiša v Kranju.

Obisk dogodkov je brezplačen, celotni razpored projekcij po Sloveniji si lahko pogledate na tej povezavi. Ogled nekaterih filmov pa bo omogočen tudi na kanalu Vimeo SFC-ja.

Noči kratkih filmov se letos pridružuje tudi nacionalna televizija, ki bo na TV Slovenija 2 od 23. ure dalje prikazala pet kratkih filmov, in sicer Jašek (r. Urban Zorko), Vdih (r. Blaž Završnik), Hrepenenje (r. Dejan Karakljajić), Sto psov (r. Jan Cvitkovič) in Sprava (Janez Burger).



Slovenski filmski center (SFC) je tudi letos k sodelovanju povabil Društvo slovenskih režiserjev, Društvo slovenskega animiranega filma, Društvo za uveljavljanje kratkega filma Kraken, AGRFT, Akademijo umetnosti Univerze v Novi Gorici ter Slovenski filmski arhiv pri Arhivu RS in Zavod za sodobno umetnost SCCA - Ljubljana. Tehnično pomoč bo nudil Studio Viba film.

