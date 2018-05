Kreslinova Zakartana ura: desetletje, ujeto v verzih

Izšla je nova knjiga Vlada Kreslina

28. maj 2018 ob 14:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V novi knjigi Zakartana ura je Vlado Kreslin zbral pesmi, nastale v zadnjem desetletju. Nekatere med njimi že poznamo z radijskih valov in albumov, druge sploh še niso bile uglasbljene.

Kot vsaka prejšnja knjiga je tudi najnovejša del glasbenikovega življenjepisa. "Dokumentira, kaj se je dogajalo zadnjih deset let z mano in časom," pravi Kreslin.

Knjiga, ki jo je izdala založba Beletrina,je naslov dobila po pesmi Tista zakartana ura, ki po besedah 64-letnega glasbenika iz Prekmurja temelji na resnični zgodbi, za katero je izvedel pred kratkim. Govori o tem, kako je njegov oče pred leti pri lokalnem urarju v Beltincih naletel na uro, ki jo je ded po prvi svetovni vojni prinesel s soške fronte in jo kasneje zakartal v lastni gostilni.

Pogled v "zakulisje"

V knjigi je po lastnih besedah zbral med 60 in 70 pesmi, ki so nastale v zadnjem desetletju oz. so z zadnjih treh albumov. Nekatere so znane, druge ne. Zbirka denimo vsebuje pesmi Danes sem v molu, S tabo je izi, Reka ter Strune sem zamenjal zate, ki je posvečena preminulemu Alešu Debeljaku. Knjigo bogatijo avtorjeve pesmi v rokopisu, s skicami in komentarji, ki pokažejo proces nastajanja.

Vse pesmi črpajo iz resničnih zgodb in pripetljajev: "Ena govori o neki noči po koncertu na Baščaršiji v Sarajevu. Ena govori o tem, kako se mi je nekega nedeljskega dopoldneva, ko sem bil majhen, golob podelal na nogo. Ena govori o tem, kako sta moj oče in sosed vedno, ko smo hodili k sosedu gledat televizijo, navijala za različni ekipi, en je bil za Ruse, drugi za Američane."

Poezija kot reka, poezija kot čas

V knjigarni Beletrina bo Kreslin danes zvečer novo knjigo predstavil v družbi pisatelja Janija Virka. Ta je v spremni besedi zapisal, da Zakartana ura prihaja iz globine časa, se dotika številnih življenj in usod in teče naprej. Zakartana ura je resnična ura pesnikovega deda, a hkrati ura poezije. "Ura, na kateri bodo kazalci tekli naprej, tudi ko se bo čas nekoč ustavil."

A. J.