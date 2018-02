Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Literarni natečaj JSKD traja že 17 let, v tem času pa je prinesel ravno toliko zmagovalcev. Foto: JSKD Lani je najboljši Mentorjev feferon podpisal Aleš Jelenko, ki je prepričal s pesmijo z naslovom Fige. Foto: JSKD Dodaj v

Kričimo iz prgišča napak v času – finalisti lanske Urške se predstavijo

Uvod v novo izdajo festivala mlade literature

15. februar 2018 ob 09:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

V ljubljanskem Kinu Šiška bo nocoj "zaropotalo" pet mladih, ki so lani najbolj prepričali na Festivalu mlade literature Urška, in s performansom Kričimo iz prgišča napak v času sovrstnike spomnilo, da je ustvarjanje lahko najboljši način upora proti anomalijam današnjega časa.

Ob 20.30 bodo v Katedrali izvedli multimedijski performans, ki ga organizatorji pripravljajo na neki način še v sklopu praznovanja slovenskega kulturnega praznika, hkrati pa tudi kot uvod v letošnjo izdajo festivala Urška.

Večer prinaša najbolj pekoč Mentorjev feferon 2017 in besedila finalistov Festivala mlade literature Urška, ki jih bodo interpretirali dijaki slovenjgraške gimnazije, Gangl production, glasbene skupine JUT in Aleš Gangl z gostoma, plesali pa pod vodstvom Urše Rupnik.

Prireditev je namenjena tako dijakom kot študentom, mladim glasbenikom, igralcem, literatom, plesalcem in vsem drugim ustvarjalcem, ki jih zanima raziskovanje besede in leposlovja. Slišati bo mogoče besede petih najboljših mladih avtorjev Festivala mlade literature Urška 2017 po izboru pesnice in urednice Ane Porenta. Obiskovalci bodo podoživeli reprizo interpretacij najboljše poezije in proze lanskega festivala v podobi, zvoku, plesu in besedi.

Literarni natečaj, ki ga 17 let pripravlja Javni sklad za kulturne dejavnosti RS (JSKD), spodbuja k sodelovanju mlade literate med 15. in 30. letom starosti, ki pišejo v slovenskem jeziku. Vse prijavljene avtorje povabijo na brezplačne delavnice kreativnega pisanja, ki jih vodijo uveljavljeni slovenski pesniki in pisatelji, na katerih poiščejo najbolj presežna besedila.

Lani so se v finale prebili Katarina Gomboc (Ljubljana), Patrik Holz (Ankaran), Tea Plesničar (Nova Gorica), Jan Franc Podbrežnik (Žalec) in Helena Zemljič (Maribor). V sedemnajstih letih natečaja je na tem sodelovalo več kot 1.500 mladih avtorjev. Lani je zmagovalka festivala postala Katarina Gomboc, za Feferon 2017 na natečaju za najboljšo protestno pesem in družbeno satiro pa je bila izbrana pesem Aleša Jelenka.

M. K.