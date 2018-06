Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Gotti je očitno projekt, ki je Johnu Travolti silno pri srcu. Film je promoviral na več premierah od Cannesa do New Yorka in Miamija; pridružil se je celo družbenim omrežjem, da bi pomagal širiti vest o filmu. A očitno mu to ne bo pomagalo do uspešnice. Gledanost na premierni konec tedna v ZDA je bila porazna. Foto: IMDb Po več menjavah v igralski zasedbi je John Travolta na koncu naslovno vlogo dobil zato, ker je izrecno zanj prosila resnična družina Gotti. Foto: IMDb V okviru promocije je Travolta celo poziral pred picerijo v Brooklynu, ki je bila uporabljena v Vročici sobotne noči. Foto: Reuters

Kritiki razmesarili Travoltov film Gotti

Porazne recenzije in zaslužek na premierni konec tedna

18. junij 2018 ob 17:10

Biografska drama o newyorškem mafijskem donu Johnu Gottiju z Johnom Travolto v glavni vlogi je po dolgi genezi naposled dosegla kinematografe. Pa bi bilo morda bolje, če bi ostala v kakem predalu, se strinjajo recenzenti "najslabšega mafijskega filma vseh časov".

Prve kritike mafijske drame Gotti so celo tako zelo neusmiljene, da je film dobil redko "čast" - ničodstotno pozitivno vrednotenje na agregatni spletni strani Rotten Tomatoes. (V ne ravno orjaški skupini ničodstotnih filmov je ta že tretji iz Travoltove biografije: pred tem je pri dnu pristal še s Staying Alive in Glej, kdo se oglaša 2.)

V Gottiju med drugim nastopita tudi Travoltova žena Kelly Preston in Stacy Keach. V dolgoletni kalvariji predprodukcije so bili s projektom povezani najrazličnejši igralci, med drugim (v različnih obdobjih) Al Pacino, Joe Pesci in Lindsay Lohan.

Vzpon in padec "teflonskega dona"

Film, ki ga je režiral Kevin Connolly (primarno ga poznamo kot igralca iz serije in filma Entourage) popisuje Gottijev vzpon od nizko rangiranega plačanca na sam vrh mafijske družine Gambino. Zlikovca, ki so ga klicali "teflonski don" (ker se ga nobena obtožba ni "prijela", so naposled vendarle strpali v zapor z obtožbo umora in izsiljevanja. Za zapahi je umrl leta 2002. Njegov sin John Gotti mlajši pa je med drugim zaradi izsiljevanja in goljufije v zaporu prebil devet let, pozneje pa je kot "strokovni sodelavec" menda tudi pomagal pri nastajanju pričujočega filma.

Tudi Connolly ni prva izbira za režijo, saj se je v preteklosti sprva omenjal Nick Cassavetes, za njim še Barry Levinson. Začetek snemanja pa so zamaknile predvsem težave s scenarijem in financiranjem filma.

Na premieri v Cannesu je Travolta priznal, da je bilo film težko realizirati, pa čeprav je bil v produkcijo vpleten zvezdnik njegovega kalibra. "Če moje ime postaviš ob Gottijevo, je to v nebo vpijoče očitno zgodba, ki jo je treba povedati," je neskromno pripomnil. "Ampak Hollywood je včasih čuden. Ogromno stresa je bilo okrog realizacije Gottija. Ampak vedeli smo, da nam bo uspelo, če se lotimo prav."

No, Hollywood Reporter se z njim ne strinja. Njihov recenzent ocenjuje, da je film "slabo napisan, brez vsake napetosti, na trenutke trapast in drugje preprosto dolgočasen." Rolling Stonov kritik piše, da skuša zvezdnik "povsem iskreno igrati pod kilogrami slabe maske in še debelejšo plastjo slabega scenarija".

Pri Entertainment Weeklyju so malce prijaznejši do Travolte, češ da mu "nekako uspe skupaj spraviti predano in močno vlogo, čeprav vse okrog njega razpada".

Rotten Tomatoes ne zbira samo ocen vidnejših filmskih recenzentov, pač pa tudi povprečno oceno uporabnikov – in v tem pogledu se je Gotti do zdaj odrezal bistveno bolje. Uporabniki strani so mu povprečno namenili 79-odstotkov pozitivnih mnenj.

