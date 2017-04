Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mojca Kumerdej je nagrade vesela, prav tako, da je tako kompleksen roman doživel izvrsten odmev tako pri strokovnem kot pri širšem občinstvu. Foto: Borut Zivulovic/Bobo Hitrost je seveda danes še toliko večja, vendar tudi danes mnogo dogodkov pravzaprav težko pojasnimo, saj imamo premalo podatkov. Včasih ne vemo, kdo so tisti, ki držijo niti v rokah in kakšni so njihovi interesi in zlasti kakšne so povezave med njimi. Mojca Kumerdej Pisateljici se je zdelo zgodovinsko obdobje, ki ga obravnava v romanu, zanimivo zato, ker se je v njem zgodilo ogromno prelomov v načinu razmišljanja in v dojemanju sveta tako na področju znanosti in umetnost kot vsakdanjega življenja. Foto: Beletrina Kronosova žetev je roman o koncu 16. stoletja, ko je v notranjeavstrijskih deželah, torej na območju današnjega slovenskega prostora, v polnem razmahu boj za prevlado med protestantskimi deželnimi stanovi in katoliško habsburško oblastjo. Foto: Beletrina Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kritiško sito v roke Mojce Kumerdej

Dobitnico so razglasili v okviru Slovenskih dnevov knjige.

20. april 2017 ob 18:17

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Letošnje kritiško sito, nagrado za najboljšo knjigo preteklega leta po mnenju slovenskih literarnih kritikov, prejme Mojca Kumerdej za kompleksen zgodovinski roman Kronosova žetev.

Dobitnico nagrade, ki jo podeljuje Društvo slovenskih literarnih kritikov, so razglasili v Sklopu Slovenskih dnevov knjige. Posebne utemeljitve niso podali, saj nagrajenca izberejo z glasovanjem.

V romanu, za katerega je Mojca Kumerdej letos prejela tudi nagrado Prešernovega sklada, obravnava dogajanje v notranjeavstrijskih deželah ob koncu 16. stoletja, ko je boj za prevlado med protestantskimi deželnimi stanovi in katoliško habsburško monarhijo dosegel vrhunec.

Kot je dejala nagrajenka, se ji je zgodovinsko obdobje, ki ga obravnava v romanu, zdelo zanimivo zato, ker se je v njem zgodilo ogromno prelomov v načinu razmišljanja in v dojemanju sveta tako na področju znanosti in umetnost kot vsakdanjega življenja. "Stvari so se za tisti čas odvile s takšno hitrostjo, da so ljudje komajda sproti mislili o tem, kaj se jim dogaja in kakšne bodo posledice," je povedala. To pa je po njenih besedah nekaj, kar se ji zdi, da je možno primerjati s časom, v katerem živimo. "Hitrost je seveda danes še toliko večja, vendar tudi danes mnogo dogodkov pravzaprav težko pojasnimo, saj imamo premalo podatkov. Včasih ne vemo, kdo so tisti, ki držijo niti v rokah in kakšni so njihovi interesi in zlasti kakšne so povezave med njimi," je še povedala.



Nagrade je vesela, pravi, prav tako, da je roman, ki je zelo kompleksen, doživel izvrsten odmev tako pri strokovnem kot pri širšem občinstvu.



Za letošnje kritiško sito so bili nominirane še Veronika Dintinjana z zbirko pesmi V suhem doku (LUD Literatura), Anja Golob s pesniško zbirko Didaskalije k dihanju (samozaložba) in Suzana Tratnik z zbirko kratkih zgodb Noben glas (Beletrina).

Kritiško sito je edina literarna nagrada, ki jo za najboljše literarno delo slovenskega avtorja v preteklem letu podeljujejo literarni kritiki. Pri izbiri nagrajenca sodeluje kritiški forum, kar pomeni, da imajo možnost "pretresanja sita" vsi člani društva, ki ocenjujejo vse knjige, ne glede na zvrstne, žanrske in ostale opredelitve. Glasovanje poteka v dveh krogih, zmaga pa knjižno delo, ki prejme največ glasov kritiške žirije. Letos so v kritiškem forumu sedeli Tina Bilban, Matej Bogataj, Goran Dekleva, Leonora Flis, Ana Geršak, Aljaž Koprivnikar, Petra Koršič, Aljaž Krivec, Jasna Lasja, Tadej Meserko, Tanja Petrič, Mojca Pišek, Goran Potočnik Černe, Milan Vincetič, Ana Schnabl, Veronika Šoster in Jernej Županič.

Pred razglasitvijo nagrajenke je v Centru za poezijo Tomaža Šalamuna potekal pogovor z nominirankama Mojco Kumerdej in Veroniko Dintinjana, Anja Golob in Suzana Tratnik pa se pogovora nista udeležili.

M. K.