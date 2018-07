Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Borut Cafuta, Odtis, 40 x 30 x 20 cm, 2017, vrtenina. Foto: Društvo keramikov in lončarjev Milena Brenk, Rdeči planet, 40 cm, 2018, kamenina. Foto: Društvo keramikov in lončarjev Dodaj v

Krogla, najpopolnejša med formami: od kepice sladoleda do planeta

Ob razstavi delavnice oblikovanja v glini

31. julij 2018 ob 10:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Krogla je bila od nekdaj cenjena kot popolna oblika, metaforični povzetek kozmosa, cikličnosti, minevanja in nenehnega gibanja. To praformo so v središče svojega ustvarjanja postavili člani Društva keramikov in lončarjev, ki v Zgodovinskem atriju Mestne hiše v Ljubljani tradicionalno predstavljajo svoje delo.

Ustvarjalci se vsako leto odločijo za temo, s katero želijo spodbuditi k razmišljanju o likovnem problemu. Letos so za to izbrali kroglo, ki ji med vsemi oblikami pripada prvo mesto, saj, kot ob postavitvi zapiše kustosinja in likovna kritičarka Monika Ivančič Fajfar, vsebuje možnosti vseh drugih oblik. "Krogla je simetrično telo. Po značaju je nestanovitna, nestabilna in nemirna, njene lastnosti so napetost, aktivnost in dinamika. Težko jo je ujeti, ukrotiti, stabilizirati, saj se želi nenehno gibati, kotaliti in vrteti," zapiše.

Od konstelacij do ženskih oblin

Te lastnosti so vidne tudi v likovnih interpretacijah razstave, ki jo zvečer odpirajo v ljubljanski Mestni hiši. Na ogled so kompozicije, sestavljene iz več krogel, ki lahko posnemajo modele planetov ali modularno sestavljene makete celic, molekul, atomov. "Nekateri ustvarjalci motiv krogle poudarjajo in podvajajo z elementi na površini – perforacijami v obliki krogov ali pik, vdolbinami v obliki okroglih kraterjev, teksturami v obliki spiral in vijug. Drugi pa formo krogle poudarjajo z elementi v kontrastnih oblikah, na primer z linijo, ki preseka okroglino, bodicami, ki se zabadajo v njeno površino ali izraščajo in nje, s pravokotnim podstavkom ali okvirom, ki sta ujela in pričvrstila izmuzljivo formo. Med številnimi izvirnimi rešitvami je celo nevidna krogla, prekrita s keramično tkanino," preberemo v katalogu.

Spet drugi ustvarjalci so motiv krogle poiskali v oblikah vsakdanjega življenja – tu so balinčki, žoge, milni mehurčki in kepice sladoleda. Opaziti je tudi motive ženskih oblin, sklenjenih dlani, skled, skodelic, vaz in gnezd.

Razstava bo na ogled do 7. septembra, v tem času pa bodo v atriju Mestne hiše vsako sredo od 17.00 do 19.00 člani društva vodili brezplačne keramične delavnice oblikovanja v glini.

M. K.