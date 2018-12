Krona neodvisnega filma za zgodovinsko dramo Najljubša

Mimogrede, film Najljubša je pravkar postal tudi film leta po izbiri združenja filmskih kritikov Atlante. Foto: IMDb Dodaj v

Zgodovinska črna komedija Najljubša, ki jo je režiral grški ekscentrik Yorgos Lanthimos, je na podelitvi nagrad neodvisnega britanskega filma (bifas) osvojila rekordnih deset nagrad. Ima še čas za zmagovalno oskarjevsko kampanjo?

Drama Najljubša, ki smo jo lahko videli tudi na letošnjem festivalu Liffe (na spored Cankarjevega doma pa prihaja 19. decembra), je film o političarkah, o ženskah, ki na poti do moči in oblasti slalomirajo med moškimi, ki jim stojijo na poti, o ženskah, ki se jih po navadi primejo karakterizacije manipulatork, gospodovalnih povzpetnic in spletkark. Obenem je pred nami lezbični ljubezenski trikotnik, postavljen na britanski dvor 18. stoletja. Olivia Colman blesti v vlogi labilne in bolehne kraljice Ane, Rachel Weisz je njena dolgoletna desna roka Sarah Churchill, Emma Stone pa karte premeša kot povzpetniška novinka Abigail, ki bi si rada izborila kraljičino naklonjenost.



Scenarij za film, ki se je takrat imenoval še The Balance of Power in je bil delo Deborah Davis, je že daljnega leta 2009 pristal na seznamu najboljših nerealiziranih britanskih scenarijev. Šele vrsto let pozneje je projekt dobil finančno zaledje studia Film4. Deborah Davis si scenaristične zasluge za film zdaj deli s Tonyjem McNamaro, skupaj pa sta dobila bifo za najboljši scenarij. Lanthimos je na podelitvi postal najboljši režiser, Rachel Weisz najboljša igralka v stranski, Olivia Colman pa najboljša igralka v glavni vlogi. Deseterico nagrad za film zaokrožijo še kipci za najboljši neodvisni film, najboljši kasting, najboljšo kostumografijo, fotografijo, ličenje in oblikovanje pričesk ter scenografijo.

Največji približek kakršnemu koli presenečenju večera nagrad je bila kategorija najboljšega igralca: Joe Cole, ki mu je zmago prinesla vloga v nasilni zaporniški drami A Prayer Before Dawn, je v svoji kategoriji premagal težkokategornike Ruperta Everetta, Stevea Coogana in Joaquina Phoenixa.

Drama Ray & Liz v režiji Richarda Billinghama je dobila dve priznanji v kategoriji novincev (najboljša režija prvenca in nov producent), irska pevka in igralka Jessie Buckley pa je po zaslugi vloge v psihološki srhljivki Beast postala najboljša novinka.

