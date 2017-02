Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Nekdanji radijski novinar Matjaž Brojan je dokončal svojo 20. knjigo. Foto: BoBo O zgodovini Radia je napisal dve knjigi, tretjo pripravlja. Foto: MMC RTV SLO

Kronist Matjaž Brojan "dokumente časa" zbral v že 20. knjigi

Zgodovina Domžal in okoliških krajev

4. februar 2017 ob 17:56

Domžale - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Nekdanji radijski novinar Matjaž Brojan je dokončal svojo 20. knjigo, v kateri je s pomočjo dokumentov popisal zgodovino Domžal in okoliških krajev ter ki bo v kratkem prišla iz tiskarne.

Odkar se je Brojan upokojil, tako rekoč vsako leto izda vsaj po eno zgodovinsko knjigo, hkrati pa je zbral tudi neverjetno količino zapisov, dokumentov in predmetov o nekdanjih časih, še zlasti na Domžalskem. Matjaž Brojan pravi, da je bilo 20 let, ki jih je preživel kot dopisnik in ustvarjalec feltonjsko-dokumentarnih oddaj na Radiu Slovenija, zanj zelo srečno in zanimivo obdobje. Srečal je več kot dva tisoč sogovornikov in ustvaril več kot 750 oddaj.

"Kasete, ki so tu za mano, so samo dokument časa, magnetofonski zapisi na teh trakcih bledijo in ostaja vsaka avdiokaseta samo spomin na srečanja, na ljudi, na določene trenutke in pa na oddaje, ki so bile na naših programih," je dejal Matjaž Brojan.

Matjaž je o zgodovini Radia napisal dve knjigi, tretjo pripravlja. Hrani pa tudi celo vrsto zanimivih predmetov, povezanih z radiem, med drugim verjetno najstarejši radio na Slovenskem, ki je igral že 23 let pred začetkom oddajanja Radia Ljubljana. Zbral pa je tudi obsežno gradivo o zgodovini Domžal in okolice.

Da ne bi izginili v pozabo, podatke objavlja v knjigah. "Mislim, da smo lahko res veseli, da imamo v svoji sredi takšnega človeka, saj je delo, ki ga je opravil doslej, da je raziskal Domžale, zbiral je gradivo, pisal knjige - to je neverjetna dediščina, za katero bomo morda pravo vrednost znali oceniti šele v prihodnosti," je dejala direktorica Kulturnega doma Franca Bernika v Domžalah Cveta Zalokar Oražem.

Matjaž Brojan hiti s pisanjem, skrbi pa ga, komu bo predal zbrana pričevanja iz preteklosti.

VIDEO Kronist Matjaž Brojan z 20. knjigo

