Ksevtovci dopuščajo možnost sodelovanja s Centrom Noordung, a pod pogojem

Neformalno svoje poslanstvo nadaljujejo v Ljubljani

3. maj 2018 ob 17:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij (Ksevt), ki je v Vitanju delovalo v smeri kulturalizacije vesolja, od vstopa države v ustanoviteljstvo zavoda neformalno nadaljuje delo v Ljubljani. Večino aktivnosti izvajajo v tujini, z zavodom v Vitanju pa so prav tako pripravljeni sodelovati.

Prvotni ustanovitelji Ksevta, Miha Turšič, Dragan Živadinov in Dunja Zupančič, od leta 2006 omogočajo javni program kulturalizacije vesolja. Trenutno v Vitanju, kjer so imeli osrednji kulturni prostor - tega so sicer po vstopu države v ustanoviteljstvo poimenovali Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga, Noordung center -, še vedno omogočajo ogled razstav o Hermanu Potočniku Noordungu in Antonu Mavretiču. V letošnjem letu so omogočili tudi predstavitev Potočnika, Mavretiča, Sunite L. Williams in Marije Strojnik v sklopu razstave Znanost brez meja v Tehniškem muzeju v Bistri.

Ker je bil Ksevt iz Vitanja, kot trdi Turšič, izgnan, ima trenutno, ker ne obstaja kot uradna institucija, neformalni sedež v prostoru Osmo/za na Bavarskem dvoru v Ljubljani. Tam ima sedež delovanja za vse, kar počnejo v Sloveniji, večino aktivnosti pa izvajajo v tujini, in sicer na Nizozemskem, kjer so po Turšičevih navedbah našli več razumevanja zanje.



Letos tako na Nizozemskem izvajajo delavnice Out of the Cradle, z umetniškimi akademijami in Evropsko vesoljsko agencijo pilotsko izvajajo program ustvarjalnega in kritičnega opazovanja Zemlje, razvijajo ekološke tehnologije za vesolje ter nadaljujejo z razvojem umetniških tehnologij za vesoljske projekte.

Še vedno nerazrešen spor z ekipo v Vitanju

"Za razliko od nazadnjaške politike izrivanja in onesposobljanja Ksevt nadaljuje z razvojem povezovanja med umetnostjo, humanistiko in znanostjo. V sodelovanju z evropskimi in ruskimi vesoljskimi in znanstvenimi inštitucijami razvijamo projekte, ki presegajo zgolj omejene kapacitete posameznih domen znanja. Izzivi 21. stoletja niso zgolj tehnološki, so predvsem človeški in ekološki," je povedal Turšič.

Z zavodom v Vitanju so namreč v sporu, ker si "ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter občina Vitanje lastita našo intelektualno in predmetno lastnino, toda za to nista sposobna predstaviti pravne podlage". To po Turšičevem mnenju dokazuje, da je bil Ksevt v zadnjih letih "plen politično-gospodarskega pohlepa".

Priprta vrata za sodelovanje

V Vitanju so po njegovih besedah začeli delati nekaj svojega, pri tem so jim ponujali roko in sodelovanje. Tudi ob ustanovitvi državnega javnega zavoda so predlagali skupne aktivnosti in program, vendar so ga zavračali. "Če bi bil nov direktor pripravljen za sodelovanje, smo za sodelovanje pripravljeni tudi mi. Imamo več kot dovolj znanja, povezav in vsega potrebnega," pravi Turšič, a kot pogoj dodaja, da jim priznajo intelektualno lastnino.

"Mi smo stvari pustili tam in jih pozvali, da to pravno uredijo, saj gre za javni zavod, ki nima pravne podlage za uporabo tega, s čimer upravlja javno službo," je še dodal Turšič.

A. J.