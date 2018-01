KUD Sestava zahteva vstop v Celico in konkretne dogovore z MOL-om

Hostel Celica je zaprt že dober teden dni

25. januar 2018 ob 13:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Naša zahteva je, da se KUD-u Sestava takoj odprejo vrata Celice, hkrati pa pozivamo, da se situacija normalizira," med drugim poudarja arhitekt in vodja kulturnega programa v hostlu Celica Janko Rožič.

Hostel Celica namreč že več kot teden dni sameva, prenova se še zmeraj ni začela. KUD Sestava in njihovi podporniki tako predvsem zahtevajo, naj Sestavi takoj odprejo vrata Celice. Opomnili so še, da so jim na Mestni občini Ljubljana (MOL) nazadnje odpovedali sodelovanje pri prenovi, odprte so tudi zadeve glede nadaljnjega petletnega programskega sodelovanja.

"Ne pogajanj, ampak dogovore!"

Vsak poseg v Celico kot celovito umetniško delo bo po besedah Janka Rožiča, "pomenil resnično hudo barbarstvo". Po desetih dneh dogovarjanj z občino so želeli danes v Sestavi opozoriti, da si želijo vzpostavitve normalnega stanja: "Ne pogajanj, ampak dogovore!" Dodal je še: "Glede na to, kakšne uspehe Celica dosega, bi si končno zaslužili, da bi nas nekdo povabil in se v normalnih pogojih lotil rešitve tega problema, za katerega ni bilo potrebe. Vrhunsko stvaritev so brez tega, da bi prišlo do neke škode, ustavili v najboljšem teku."

V Sestavi jih zanima tudi, zakaj je Celica ta hip pravzaprav zaprta. Po besedah slikarja in člana Sestave Žige Okorna trenutno stanje terja škodo: "Vsak mesec 10.000 evrov, ukinjenih je 15 delovnih mest, kulturni program se ne izvaja, turisti pa prihajajo v mesto in ne morejo v hostel, ki so ga rezervirali." Izguba na račun neizpolnjenih rezervacij je 120.000 evrov. Hostel Celica je bil vnovič uvrščen med deset najboljših hostlov v svoji kategoriji. Okorn je opomnil, da je povsod največji problem, "če nekdo s pozicije moči zavaja nekoga, ki nima te moči. Mesto ima tako tu kot lastnik absolutno moč, mi pa smo avtorji tega projekta".

Prenos avtorskih pravic na MOL?

Okorn je opomnil še, da so KUD Sestava na MOL-u ob pripravljanju pogodb "skušali speljati na led z grozljivimi podtikanji v členih". Zahtevali so, da bi morali pri KUD-u Sestava kot podpisniki pogodbe avtorske pravice vseh, ki so sodelovali pri projektu Celica, prenesti na mestno občino. Pri Sestavi menijo, da zato, da bi lahko celotno Celico nato nekoč prodali. Ob tem pa so opomnili še na lego zemljišča v središču prestolnice, ki diši marsikateremu investitorju.

Rožič je dejal še, da je za vsem skupaj ves čas drug interes. Z vsemi mestnimi službami so po njegovih besedah že prišli do tega, da se je Celica sestavila spet nazaj, v tej smeri so tudi podpisali pogodbo, a se vse skupaj ni premaknilo. "Če se mesto odloči, bi bil lahko hostel v treh tednih do meseca dni odprt. V tem času bi se izvedla ključna dela, in mi dejansko vemo, kaj je treba v Celici narediti. Nobene potrebe ni, da je hostel zaprt dva ali tri mesece, ker se lahko zunaj sezone obnovijo vse ključne stvari," je prepričan Rožič.

Kaj bo z opremo, integralnim delom Celice?

Tukaj pa je še vprašanje opreme, ki je v zgradbi. Tako naj bi se nova prelomnica v zgodbi zgodila čez nekaj dni, saj ima nekdanji najemnik v svojih osnovnih sredstvih velik del opreme, ki je integralni del samega hostla. Če MOL ne bo odkupil opreme, jo bo moral nekdanji najemnik odnesti. Po besedah Rožiča jim je pred desetimi dnevi v zadnjem hipu uspelo preprečiti iznos te opreme in ves vmesni čas so upali, da bo prišlo do preprečitve "razstave Celice", kar je ponovno postalo težava.

Vesna Krmelj, umetnostna zgodovinarka in predsednica KUD-a Sestava, je povedala, da so jih na mestni občini pozvali, naj pripravijo petletni program dogodkov, pri snovanju le tega pa naj upoštevajo znesek 8.000 evrov, kolikor so od Celice dobili lani. Gre pa za leto, ki je bilo najslabše leto v delovanju Celice, je pojasnil Rožič.

O zdajšnjem položaju se zdaj posvetujejo z odvetniki in razmišljajo o možnih tožbah, denimo za motenje avtorstva, za motenje posesti, mogoče tudi za zlorabo položaja, je na koncu dodal Okorn.

P. G., foto: Borut Živulović / BoBo