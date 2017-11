Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Pokojni Nadži al Ali velja za najbolj prominentnega palestinskega ali celo arabskega političnega karikaturista. Foto: Galerija Janeza Boljke Sredina projekcija filma Ko sem te videl, palestinskega kandidata za tujejezičnega oskarja leta 2013, je del programa Kulturne ambasade Palestine. Foto: Kinodvor Dodaj v

Kulturna ambasada Palestine: s filmi in razstavami širiti razumevanje Bližnjega Vzhoda

Z razstavo karikatur Nadžija al Alija začetek Kulturne ambasade Palestine

27. november 2017 ob 14:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Galeriji Janeza Boljke v stari Ljubljani se z nocojšnjo razstavo izbranih del palestinskega političnega karikaturista Nadžija al Alija začenja Kulturna ambasada Palestine, ki jo Gibanje za pravice Palestincev pripravlja že šesto leto. Glavni dogodki se bodo na različnih ljubljanskih kulturnih prizoriščih zvrstili do četrtka.

Razstavo Nadži al Ali: Umetnost upora bosta ob 18.00 odprla palestinski pesnik iz Sirije Mohamed Abdul Monaem, ki je pred vojno pobegnil v Slovenijo, ter palestinski novinar in mirovni aktivist Fareed Taamallah, so napovedali organizatorji. Odprtju bo sledila projekcija kratkega filma o umetniku Nadžiju al Aliju, ki ga je režirala Rawan Damen, čez en teden, 4. decembra, pa bo v okviru razstave še pogovor z ilustratorko Samiro Kentrić in fotografom Joštom Frankom, naslovljen Palestina v sliki in načrtna političnost podobe.

Nadži al Ali (1938-1987) po navedbah organizatorjev velja za najbolj prominentnega palestinskega ali celo arabskega političnega karikaturista. Odraščal je v begunskem taborišču v Libanonu, saj je z družino leta 1948 postal eden od 750.000 beguncev, ki so jih ob nastanku Izraela izgnali iz Palestine. Njegova satirična dela, ki jih je več kot 40.000, tako črpajo iz bridkih izkušenj palestinskih beguncev.

Tragična žrtev trenj

Njegova dela zaznamuje ostra kritika palestinske, arabske in izraelske politike. Nadžijev najbolj znan lik Handala, ki je v karikaturah upodobljen kot mlad opazovalec dogodkov in predstavlja 10-letnega avtorja v begunstvu, je postal simbol palestinskega kljubovanja. S svojo drzno kritiko je pridobil številne oboževalce, a hkrati tudi veliko sovražnikov. Pred stavbo kuvajtskega časopisa al-Qabas v Londonu so ga 22. julija 1987 ustrelili v vrat, pet tednov kasneje pa je umrl v bolnišnici. Za svoje delo je prejel številne nagrade, pred vhodom v begunsko taborišče Ain al Hilweh, kjer je odraščal, pa so mu postavili spomenik.

V sklopu Kulturne ambasade Palestine se bodo v Ljubljani zvrstili še drugi dogodki. V torek se bo v predavalnici E4 v Cankarjevem domu pod naslovom Evropsko stoletje v Palestini novinarka Kristina Božič pogovarjala z novinarjema Davidom Croninom in že omenjenim Taamallahom. V sredo bo v Kinodvoru projekcija celovečernega filma Annemarie Jacir iz leta 2012 When I Saw You. Naslednji dan bo novinar Taamallah sodeloval tudi na dogodku v Pritličju, kjer bodo govorili o prvi intifadi in predvajali film iz leta 2014 The Wanted 18. Naslednji teden pa bo poleg pogovora v Galeriji Janeza Boljke še projekcija dokumentarnega filma o Nadžiju al Aliju An Artist with Vision (1999) v Trubarjevi hiši literature.

Kulturna ambasada Palestine je po navedbah Gibanja za pravice Palestincev nastala leta 2012 kot odgovor na Kulturno ambasado Izraela, ki je v okviru Evropske prestolnice kulture potekala v Mariboru. Z njo želijo med drugim širiti razumevanje o dogajanju na Bližnjem vzhodu skozi palestinsko kulturo, zgodovino, kulinariko, glasbo in palestinski glas.

Letos so dogodki v znamenju številnih pomembnih zgodovinskih obletnic. Obeležujejo stoletnico Balfourjeve deklaracije iz leta 1917, s katero je britanska vlada enostransko obljubila ustanovitev judovske domovine v Palestini, 70-letnico Resolucije varnostnega sveta Združenih narodov iz leta 1947, pol stoletja od izraelske okupacije Zahodnega brega, Gaze, vzhodnega Jeruzalema in Golanske planote ter 30 let od prve palestinske intifade oz. vstaje proti izraelski okupaciji.

