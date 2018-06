Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto razkril svoj razgiban in inovativen novi program

Abonmajski niz bo skupaj prinesel 22 prireditev

11. junij 2018 ob 16:57

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Kulturni center Janeza Trdine (KCJT), ki deluje v okviru Zavoda Novo mesto, bo v novem programskem letu ponudil štiri abonmajske sklope: gledališki, glasbeni, glasbeno-gledališki in otroški abonma.

Abonmajski niz bo skupaj prinesel 22 prireditev, med drugim pripravljajo še glasbeni cikel Muzika eklektika in program kulturno-umetnostne vzgoje.

Inovativno v novo programsko leto

Direktor občinskega Zavoda Novo mesto Marjan Hribar in programske sodelavke za kulturo Vesna Dular, Saša Šepec in Liljana Jantol Weber so ob napovedi abonmajev povedali, da so abonmajsko ponudbo poskušali oblikovati inovativno.

Poseben poudarek namenjajo poletni glasbeni delavnici s festivalom Jazzinty, ki bo potekala med 13. in 18. avgustom, in na program kulturno-umetnostne vzgoje za vrtičkarje in osnovnošolce. Tega je lani obiskalo skupaj 21.500 otrok, novomeški KCJT pa spada na omenjenem področju med vodilne kulturne ustanove v državi.

Na oder bodo povabili različne ustvarjalce

Gledališki abonma bo ponudil Boga masakra Yasmine Reza v izvedbi Drame SNG Maribor, Realiste Jureta Karasa v izvedbi SNG Nova Gorica, Teror Ferdinanda von Schiracha in Tri Ženske Vinka Möderndorferja v izvedbi Prešernovega gledališča Kranj, Visoško kroniko Ivana Tavčarja v izvedbi SNG Drama Ljubljana in Zadnje lune Furia Bordona Gledališča Koper.

Glasbeni abonma bo prinesel nastop dueta Gorišek - Lazar in Zagrebškega kvarteta saksofonov, Gala baletni koncert Društva baletnih umetnikov Slovenije ob stoletnici slovenskega baleta, nastop klarinetista Darka Brleka z Godalnim kvartetom Dissonance in nastop italijanskih simfonikov Simfoničnega orkestra Mitteleuropa iz Palmanove.

Plesno, glasbeno, gledališko

Gledališko-glasbeni abonma bo ponudil plesno predstavo Tobelija Rosane Hribar in Nicka Upperja v izvedbi Plesnega teatra Ljubljana, glasbeno komedijo Glasba v teatru - teater v glasbi Big Banda RTV Slovenija in Klemna Slakonje, gledališki koncert Slovenska popevka po besedilih Gregorja Strniše Slovenskega mladinskega gledališča in Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič iz Drage ter gledališki koncert Prekleti kadilci Svetlane Makarovič v izvedbi SNG Drama Ljubljana.

Otroški abonma bo prinesel skupaj osem prireditev, od gledaliških do lutkovnih, plesno-dramskih in drugih predstav.

Abonmaje bodo v KCJT - na blagajni ali spletno - vpisovali med 13. in 29. junijem.

