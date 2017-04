Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Kanadska kulturna ministrica Melanie Joly, njen italijanski kolega Dario Franceschini in francoska kulturna ministrica Audrey Azoulay med srečanjem z mediji v okviru 'kulturnega G7'. Foto: EPA Udeležence srečanja je pozdravila zvesta replika slavoloka iz Palmire, ki bo v Firencah na ogled še do 27. aprila. Foto: EPA

"Kulturni G7": Terorizem in naravne nesreče grozijo spomenikom

Konkretno o ukrepih za zaščito

1. april 2017 ob 10:32,

zadnji poseg: 1. april 2017 ob 10:45

Firence - MMC RTV SLO

Na pobudo italijanskega kulturnega ministrstva te dni v Firencah poteka srečanje kulturnih ministrov najrazvitejših držav sveta.

Ministri razpravljajo predvsem o varstvu kulturnih spomenikov pred naravnimi nesrečami in terorističnimi napadi v svetu. Zaključni dokument srečanja bo utiril konkretne ukrepe za njihovo zaščito.

Nimrud, Ebla in Palmira so le najbolj znani primeri Isisovega zavestnega uničevanja kulturne dediščine. Zato ni naključje, da je udeležence srečanja v Firencah pozdravila zvesta replika slavoloka iz Palmire, je poročal RTV-jev rimski dopisnik Janko Petrovec v priloženem prispevku. Varstvo spomenikov med vojnimi napadi in njihova zaščita pred naravnimi nesrečami sta namreč glavni temi pogovorov v palači Pitti.

Posebne mednarodne modre čelade

V Varnostnem svetu v New Yorku so pred dnevi na italijansko pobudo sprejeli resolucijo, po kateri naj bi kulturne spomenike na vojnih področjih varovale posebne mednarodne modre čelade. Podobne zaveze bodo tudi v dokumentu firenškega srečanja.

"Z Italijo smo ustanovili posebno skupino, ki bo sodelovala s karabinjerji, strokovnjaki, muzeji in varnostnimi silami. To je nov način zaščite dediščine," je povedala generalna direktorica Unesca Irina Bokova, kulturni minister države gostiteljice vrha Dario Franceschini pa meni: "Članice skupine G7 morajo imeti pomembno vlogo v svetu. Ne samo zaradi gospodarske moči, ampak tudi zaradi vrednot, idealov in načel."

Gre za prvo srečanje kulturnih ministrov najmočnejših držav sveta. Odvija se slaba dva meseca pred srečanjem njihovih šefov, voditeljev držav G7 v Taormini.

