Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Do nedelje si bo mogoče v Kinoteki ogledati pester filmski program, ki ga spremlja tudi konferenca kultnega filma. Foto: MMC RTV SLO Kulti, klasike in žanrski odpadniki - do nedelje vabi v kino Kurja polt. Foto: Organizator Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kurja polt s politično nabitimi in nabritimi filmi, ki obsojajo predsodke in krivice

Letos prvič tudi konferenca

19. april 2017 ob 17:00

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ljubljana do nedelje gosti četrto izdajo žanrskega filma Kurja polt, ki po besedah snovalke programa Maše Peče "pogosto prvič na slovenska platna prinaša čudovito bizarno, drzno in divje polje filmske ekspresije, ki nosi oznake žanrski, kultni, eksploatacijski, off mainstream, B-film ali camp".

Program v Slovenski kinoteki in Kinodvoru prinaša skupek filmov, ki so po besedah Pečetove zelo raznoliki: nekateri so sirote brez porekla, drugi so zamolčani, spregledani ali pa prepovedani filmi velikih avtorjev. "Vsi skupaj pa tvorijo filmsko subkulturo, ki ima svoj kredo, videz, kult privržencev in svoje večno mesto na kanonski margini, od koder kriči zoper konvencionalnost in konformizem, zoper družbeni, politični in filmski status quo."

Festival bo drevi odprl fillm Vudu (I walked with a zombie) režiserja Jacquesa Tourneurja iz leta 1943. Kot so zapisali na spletni strani festivala, se v atmosferičnem remekdelu klasične vuduzombijade pod krinko folklorne legende skriva kritika medrasnih odnosov, suženjstva in kolonializma. Sobotna polnočna projekcija bo letos postregla s filmom Zbogom, striček Tom (Addio Zio Tom).

Retrospektiva Represija in revolt je posvečena kultnim in žanrskim filmom radikalnega, subverzivnega duha. V retrospektivi bodo prikazali "politično nabite in nabrite filme, ki poleg subkulturne zasedajo še bolj potentno pozicijo kontrakulture ter obsojajo predsodke in krivice, včasih dobesedno, včasih alegorično. Danes, v retrospekciji, so v svoji politični nekorektnosti - izrazu, ki ga postavijo na laž - čudovito 'korektni'," je med drugim dejala Pečetova.

Častna gostja Lindbergova

Častni gostji festivala, švedski igralki Christini Lindberg, se bodo poklonili s projekcijo remekdela režiserja Boarneja Vibeniusa Triler - krut film. Eden najljubših filmov Quentina Tarantina je navdihnil režiserjevo dvodelno sago Ubila bom Billa in očesno prevezo Elle Driver, ki jo igra Daryl Hannah. Prikazali bodo tudi film Maid in Sweden v režiji Dana Wolmana in dokumentarec o igralki v režiji Ike Johannesson, ki mu bo sledil pogovor s festivalsko gostjo.

V sklopu festivala bo v petek v Kinodvoru potekala tudi konferenca z naslovom Škart ali bogastvo? Politika žanrskega filma. Vstop nanjo je prost, predavanja pa bodo potekala v angleščini. Zbrane bodo nagovorili Jamie Sexton z Univerze Northumbria, ki bo predaval o kontrakulturnem kultu: politiki, drogi, svobodi in streznitvi v ameriškem filmu med letoma 1967 in 1975. Naslov predavanja Kate Egan z valižanske univerze Aberystwyth je Nekoč prepovedano: "video nasties" in moralna panika kot marketinška strategija na DVD-ju, Steve Jones pa bo spregovoril o "torture pornu" kot politični alegoriji.

K. T.