Kurosavo je najbolj zanimalo, zakaj ne moremo biti srečnejši skupaj

Leta 1990 je dobil oskarja za življenjsko delo

6. september 2018 ob 12:22

Tokio - MMC RTV SLO, STA

Pred natanko dvajsetimi leti je možganska kap ustavila srce filmskemu čarovniku Akiri Kurosavi, ki je v povojnih turbulencah japonski film – kot nihče pred ali za njim – popeljal v kinodvorane in na male zaslone po vsem svetu. Leta 1990 je Kurosava, med kolegi znan pod vzdevkom "cesar", prejel oskarja za življenjsko delo.

Perfekcionistični scenarist in režiser je sprva hotel postati slikar, zaradi česar je tudi kot filmar ustvarjal z očesom slikarja, so ob njegovi smrti zapisali v New York Timesu.

Laži kot samopreslepljevanje

V pol stoletja je režijsko podpisal več kot 30 filmov in dobil priznane filmske lovorike, najbolj odmevno oskarja za najboljši tuji film za kriminalno dramo Rašomon leta 1950. V njem liki "ne morejo preživeti brez laži, s katerimi se lahko počutijo, da so boljši ljudje, kot v resnici so," je sam povedal o filmu.

Japonski film na zahodni filmski trg

Z nemudoma kultnim Rašomonom je osvojil tudi zlatega leva na festivalu v Benetkah, njegov komercialni in kritiški uspeh pa je pripomogel, da se je zahodni filmski trg prvič odprl izdelkom japonske filmske industrije, kar je vodilo k mednarodnemu priznanju drugih japonskih filmskih ustvarjalcev. Postal je vodilno ime japonskega filma in svoj pečat posredno pustil celo na jugoslovanski glasbeni sceni – Oliver Mandić je napisal skladbo Ona voli Kurosavu, v kateri poje o zaljubljenosti v oboževalko Kurosave. (Videospot si lahko ogledate spodaj.)

Kurosava je glavno temo svoje umetnosti videl v vprašanju o sreči, filmskemu teoretiku Donaldu Richieju je povedal: "Če dobro razmislim, je edina tema, ki se je lahko spomnim, pravzaprav vprašanje: Zakaj ne morejo biti ljudje srečnejši skupaj?"

Začel je kot asistent režije

Leta 1910 rojeni Kurosava je v japonsko filmsko industrijo vstopil leta 1936 kot asistent režije. Njegov mentor je bil Kadžiro Jamamoto, kot asistent je z njim sodeloval pri več kot ducatu filmov in delal kot pisec scenarijev.

Svoj prvi film Saga o judu je posnel leta 1943. Po drugi svetovni vojni je snemal predvsem kritične protivojne filme, nato pa zgodovinsko tematiko uporabljal za refleksije o človekovi usodi in smislu življenja. Znan je bil po premišljeni kompoziciji, učinkovitih akcijskih prizorih in subtilni poetičnosti, skozi analizo katerih vizualno pelje spodaj pripeti videoesej.

Pijani angel

S kriminalno dramo Pijani angel (1948) o prijateljstvu med zdravnikom vročekrvnega temperamenta in gangsterjem se je uveljavil kot eden najpomembnejših mladih filmskih ustvarjalcev na Japonskem. V glavno vlogo je angažiral takrat neznanega igralca Tošira Mifuneja in z njim po velikem uspehu nato posnel še 15 filmov.

V 50. in 60. letih je Kurosava posnel približno film na leto, med njimi Sedem samurajev (1954), Krvavi prestol (1957) in Sinjebradca (1965). V tem času je ustvaril tudi Živeti (1952), ki je osvojil zlatega medveda na berlinskem festivalu, in Skrito trdnjavo (1958), ki je v Berlinu prejel srebrnega medveda za najboljšo režijo.

Scorsese kot Van Gogh

Iz njegovega kasnejšega obdobja velja omeniti dobitnika zlate palme v Cannesu Bojevnikova senca (1980), Kaos (1985) in Sanje (1990). Zadnjega je posnel po lastnih sanjah v obliki osmih vinjet, eno od njih je posvetil Vincentu Van Goghu, ki ga je odigral Martin Scorsese.

Kljub svojemu odmevu po svetu je večino časa preživljal v Tokiu, kjer je živel z ženo Joko Jaguči, igralko, in dvema otrokoma: sinom Hisaom in hčerko Kuzuko.

N. Š.