Ameriški pisatelj Kurt Vonnegut je zaslovel z romani Klavnica pet, Zajtrk prvakov in Zaporniški tič, z zanj značilno uporabo spolno eksplicitnih vsebin in grobega jezika. Klavnica pet je nastala na podlagi njegovih vojnih vtisov, saj je pri devetnajstih letih postal nemški vojni ujetnik in preživel bombardiranje Dresdna. Foto: NN