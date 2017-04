Labirint bo vendarle dobil nadaljevanje, a kralja goblinov ne bo zraven

David Bowie igra zlobneža filma, kralja goblinov Jaretha, ki je Jennifer Connelly ugrabil mlajšega bratca Tobyja in ga skril v svojem gradu sredi labirinta. Ta je poln goblinov in drugih miniaturnih in gromozanskih, zloveščih in prijaznih fantastičnih bitij. Foto: Posnetek iz filma