Laibach s Simfoničnim orkestrom RTV na dan Evrope zavzema Zagreb

9. maja v koncertni dvorani Vatroslav Lisinski

31. januar 2017 ob 14:49

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Na dan Evrope bo skupina Laibach s simfoniki nastopila v Zagrebu, glavnina programa bo podobna lanskima nastopoma v Bruslju in Ljubljani, pred hrvaškim občinstvom bodo tako prvič izvedli program Naše pesmi, vaše sanje.

Laibach so Naše pesmi, vaše sanje predstavili lani v bruseljskem kulturnem središču Bozar ob ustoličenju Ljubljane kot evropske zelene prestolnice v letu 2016 in v Križankah v sklopu lanskega ljubljanskega festivala.

Na odru dvorane Lisinski bo približno 90 ljudi, simfoničnemu orkestru RTV bo dirigiral Simon Dvoršak. Gre za največji in produkcijsko najzahtevnejši nastop skupine Laibach na Hrvaškem doslej, vstopnice pa bo mogoče kupiti od tega četrtka dalje.

Vprašanje pokristjanjevanja po Evropi

Prvi del programa bo prinesel polurno kompozicijo, ki je nastala po motivih Prešernovega Krsta pri Savici. Skladba se prepleta z Laibachovo interpretacijo odlomka iz nedokončane opere Edvarda Griega Olaf Tryggvason. Obe deli - ki bosta simbolno posvečeni dnevoma zmage in Evrope - tematizirata pokristjanjevanje na različnih koncih Evrope, v Sloveniji ter na Norveškem in Švedskem.

Ljudstvo hoče uspešnice ...

Drugi del bo prinesel znane pesmi skupine Laibach, ki so jih v sodelovanju z mladim slovenskim skladateljem Anžejem Rožmanom pripravili za večji orkester. Vrstile so bodo uspešnice, kot so Eurovision, Now You Will Pay, Smrt za smrt in We are Millions and Millions are One.

P. G.