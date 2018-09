Laibach z lastno interpretacijo Zaratustre v družbi filharmonikov iz Lvova

Z ukrajinskim orkestrom bodo izvedli tudi Panufnikovo Sinfonio Sacro

7. september 2018 ob 10:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Z lastno interpretacijo Simfonije št. 3 poljskega skladatelja Andrzeja Panufnika in avtorsko glasbo za predstavo Tako je govoril Zaratustra bo nocoj v ljubljanskih Križankah nastopila zasedba Laibach. Na prenovljenem odru ne bo sama, ampak se jim bo pridružil Filharmonični orkester iz Lvova pod taktirko flamskega dirigenta Filipa Ratheja.

Laibach je lastno interpretacijo Simfonije št. 3 Andrzeja Panufnika, imenovane tudi Sinfonia Sacra pripravil na pobudo Inštituta Adama Mickiewicza v okviru mednarodnega kulturnega programa Polska 100, ki spremlja 100. obletnico poljske neodvisnosti. Delo velja za eno najbolj priljubljenih skladateljevih del, temelji pa na prvi znani poljski himni, Bogorodici.

Z Nietzschejevo Zaratustro po Evropi

Na koncertu bo mogoče slišati tudi orkestralno priredbo avtorske glasbe, ki so jo prispevali k predstavi režiserja Matjaža Bergerja Tako je govoril Zaratustra v novomeškem Anton Podbevšek teatru. Za Bergerjevo glasbeno-filozofsko gledališko predstavo, ki temelji na ključnem delu filozofa Friedricha Nietzscheja, so ustvarili 12 skladb, ki so jih izdali tudi na albumu in predstavljali na dvomesečni turneji po Evropi.

Najznamenitejša glasbena interpretacija Nietzschejevega dela je sicer istoimenska simfonična pesnitev Richarda Straussa iz leta 1896, na katero je znova opozoril Stanley Kubrick v svoji Odiseji 2001. Vendar zasedba Laibach se pri interpretiranju Zaratustre ni oprla na Straussa, temveč je izhajala iz povsem lastnega glasbenega branja.

Magnum opus zasedbe

Album, ki ga je Laibach predstavil konec lanskega leta v Kinu Šiška, so pohvalili tako domači kot tuji kritiki. Portal The Quietus je, denimo, ocenil, da gre za spektakularen in sublimen album, morda celo kar magnum opus zasedbe.

Koncert v Križankah je del programa festivala sodobnih idej Indigo, pripravili pa so ga v sodelovanju z Inštitutom Adama Mickiewicza, ki deluje pod blagovno znamko Culture.pl v okviru mednarodnega kulturnega programa POLSKA 100. Ta spremlja 100-letnico polne neodvisnosti Poljske, financira pa ga poljsko ministrstvo za kulturo in narodno dediščino.

M. K.