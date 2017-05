Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 9 glasov Ocenite to novico! Glavnina programa, ki jo je Laibach s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pripravil za hrvaško občinstvo, bo podobna lanskima nastopoma v Bruslju in Ljubljani. Foto: MMC RTV SLO / Matjaž Tavčar Med drugim bodo izvedli avtorsko kompozicijo, ki je nastala po motivih Krsta pri Savici Franceta Prešerna. Foto: MMC RTV SLO / Matjaž Tavčar Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Laibach z največjim nastopom na Hrvaškem doslej

S Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija

9. maj 2017 ob 09:42

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Po koncertih v Bruslju in Ljubljani bo skupina Laibach ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV drevi nastopila še v Zagrebu. V koncertni dvorani Vatroslava Lisinskega hrvaškemu občinstvu prvič predstavili program Naše pesmi, vaše sanje.

To bo največji in produkcijsko najzahtevnejši nastop Laibacha na Hrvaškem doslej, saj bo na odru dvorane nastopilo približno 90 ljudi. V prvem delu koncerta bodo izvedli polurno kompozicijo, ki je nastala po motivih Krsta pri Savici Franceta Prešerna. Skladba se prepleta z Laibachovo interpretacijo odlomka iz nedokončane opere Edvarda Griega Olaf Tryggvason. Obe deli obravnavata pokristjanjevanje na različnih koncih Evrope, v Sloveniji ter na Norveškem in Švedskem. Izvedbi del bodo simbolno posvetili današnjima dnevu zmage in dnevu Evrope.



Niz najbolj znanih skladb

Drugi del koncerta prinaša izbor znanih skladb, ki jih je Laibach v sodelovanju z mladim slovenskim skladateljem Anžejem Rožmanom priredil za večji orkester. Program med drugim obljublja skladbe Eurovision, Now You Will Pay, Whistleblowers, Resistance is Futile, Smrt za smrt in We are Millions and Millions are One. Orkestru bo dirigiral Simon Dvoršak. Celoten nastop pa bodo spremljale bogate filmske projekcije.

Zasedba je projekt Naše pesmi, vaše sanje premierno predstavila lani v bruseljskem kulturnem središču Bozar ob ustoličenju Ljubljane kot evropske zelene prestolnice v letu 2016, zatem pa tudi v Križankah v sklopu Ljubljana festivala.

