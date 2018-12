Lainščkovi Nedotakljivi odslej tudi v poljskem prevodu

V pripravi tudi francoski prevod

14. december 2018 ob 14:51

Murska Sobota - MMC RTV SLO, STA

Roman Nedotakljivi, mit o Ciganih Ferija Lainščka lahko odslej berejo tudi poljski bralci. V poljščini je delo izšlo pod okriljem akademske založbe SEDNO iz Varšave, pod naslovom Nietykalni, mit o Cyganach pa ga je prevedla Joanna Pomorska.

Po avtorjevih besedah je s tem na Poljskem prvič izšlo kakšno njegovo integralno delo, doslej so ga namreč prebirali le v literarnih revijah.

V romanu, ki je v slovenščini izšel leta 2007 in je bil tedaj tudi nominiran za nagrado kresnik, se je pisatelj vrnil k priljubljeni temi, ki je zaznamovala njegovo življenje. Že od otroštva je živel blizu zaselka Romov, zato jih je spoštoval in ga nikoli ni bilo strah, da bi ga "cigani odnesli". V romanu pripoveduje zgodbo štirih rodov, ki jim sledimo prek zgodb osrednjih moških likov, o katerih pripoveduje nesojeni ciganski kralj Lutvija Belmoldo aus Shakahi Gav.

Zgodba o štirih rodovih tudi na filmskem platnu

Roman je bil osnova za celovečerni igrani film Šanghaj, ki ga je leta 2012 posnel Marko Naberšnik. Film je na mednarodnem filmskem festivalu v Montrealu prejel nagrado za najboljši scenarij. Naberšnik je pripoved opisal kot zgodbo o "večnem hrepenenju po sreči, o ljubezni in družinskih vezeh, v kateri se solze mešajo s smehom".



Kmalu tudi francoski prevod

Leta 2008 je bil roman med desetimi nominiranci za evropsko literarno nagrado – The European Book Prize. Doslej so ga poleg poljščine prevedli še v italijanščino, danščino, angleščino, češčino in hrvaščino, trenutno pa nastaja prevod v francoščino. Po romanu je v produkciji Radia Slovenija nastala tudi radijska igra, nadaljevanka v petih delih.

M. K.