Lajšanje prestajanja vojaškega roka v Izraelu z izmišljenim likom in stol iz tulcev izstrelkov

Odprtje razstave Ane Mrovlje in Dana Allona

8. avgust 2017 ob 10:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Razstava, v sklopu katere obiskovalec med drugim skozi interaktivno stvaritev pristane v samem centru umetniške akcije in protagonist vojne, ki poteka tudi v njem samem, je vse do konca avgusta na ogled v Steklenem atriju Mestne hiše.

Avtorja razstave, naslovljene Anechoic (brez odmeva), sta slovenska vizualna umetnica Ana Mrovlje in izraelski intermedijski umetnik Dan Allon, ki ne sodelujeta prvič.

Njuna tokratna skupna postavitev prinaša umetničin monumentalni stol, izdelan iz tulcev izstrelkov, zbranih iz različnih vojnih ozemelj, ki zavzame položaj statičnosti. Ta statičnost kliče po notranji dinamiki v posamezniku samem. Izraelski umetnik pa prek videoperformansa izraža odnos do lastne izkušnje služenja vojaškega roka v Izraelu.

Vojna, posameznik, skupnost, umetnost

Gre za njuno drugo sodelovanje, prvi skupni projekt sta izpeljala lani v Benetkah, in sicer v sklopu razstav sodobne umetnosti B#side War. Njunemu ustvarjanju je skupna osebna nujnost in vpletenost v vojno kot odraz odnosa do personificirane, individualizirane destruktivnosti. Allon je v sklopu samostojne razstave v Galeriji Chaos v Benetkah, rekonstruiral videomaterial in ga priredil v videokolaž, ki je bil pozneje razstavljen ob delu Ane Mrovlje.

Od dekonstrukcije do stanja ravnovesja

Tokrat Ana Mrovlje naslavlja paradoks vojne in stanje upora preverja v vprašanju, ali že sama persistenca eksistence ustvarja resistenco. Spraševanje o bitkah iz statične perspektive reflektira umetničino delo na področju psihoanalize, kjer se družbena neskladja odražajo v podobnih osebnostnih usedlinah v vsakem od nas.

Videti je, kot da svet obstaja prav zaradi svojega notranjega stanja kontradikcije, večne zaletavosti nasprotij. Nasprotja se postopoma združujejo in tisto, kar je bilo prej videti kot destrukcija, vedno znova postaja latentno stanje ravnovesja, beremo v napovedi razstave.

Smešni lik za krajšanje dni v uniformi

Dan Allon pa je že pred štirimi leti ustvaril lik, ki si ga je zaradi lažjega prestajanja obveznega vojaškega roka v Izraelu pravzaprav zamislil že desetletje prej.

Lik, ki je preprosto imenovan "diktator" ali "general", predstavlja smešno, nekoherentno in predvsem zelo osebno imitacijo diktatorja, ki ne vlada oziroma ne pripada nikomur ter le temelji na videzu in obnašanju diktatorja. V uniformo oblečen umetnik se v videu odpravi zavojevat izbrano vas in tako izvede performativno dejanje anschlussa.

Oba umetnika v interaktivnem umetniškem delu, na vprašanje pojava človeške destruktivnosti odgovarjata skozi osebno nujnost in vpletenost, ki sili raziskati tisto, kar bi človeku raje ostalo skrito, tako rekoč brezodmevno.

Ob drevišnjem odprtju razstave Anechoic (brez odmeva) v Steklenem atriju Mestne hiše ob 19. uri bo potekal še pogovor z umetnikoma in vodstvo po postavitvi, ki bo na ogled do 31. avgusta.

P. G.