Lana del Rey kljub prošnjam propalestinskih skupin koncerta v Izraelu ne bo bojkotirala

Lorde je koncert v Tel Avivu po pritiskih bojkotirala

27. avgust 2018 ob 21:27

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Družbenomedijske kampanje propalestinskih aktivističnih skupin so po glasbenici Lorde in skupini Radiohead k bojkotu koncertov v Izraelu pozvale tudi Lano del Rey.

Popzvezdnica se je odločila, da bo v Tel Avivu na festivalu Meteor med 6. in 8. septembrom kljub zahtevam po bojkotu nastopila.

Obiskala bo tudi Palestino

Na svojem računu na Instagramu je sledilcem razložila, da bo v dneh koncertiranja v Izraelu obiskala tudi Palestino in da si želi igrati glasbo otrokom na obeh straneh. "Želim si mir za Izrael in za Palestino." Leta 2014 je svoj nastop v Izraelu zaradi nemirov v Gazi sicer odpovedala.

Palestinska kampanja za akademski in kulturni bojkot Izraela (PACBI) ji je zatem na Twitterju odgovorila: "V Palestini bi te sprejeli z dobrodošlico, če bi odpovedala svoj nastop na Meteorju ... ne moremo pa sprejeti tvoje simbolične poteze, medtem ko stopaš čez naš bojkot."

Pobuda Umetniki za Palestino

Umetniškemu bojkotu Izraela se pridružuje tudi pobuda Artists For Palestine (Umetniki za Palestino), med katerimi so južnoafriški Nobelovec Desmond Tutu, režiser Ken Loach in Roger Waters iz skupine Pink Floyd, ki mu je Lana del Rey odgovorila na Instagramu, ko je zapisala, da povsem razume Rogerja Watersa in njegovo pobudo in da je njen nastop v Izraelu ravno akcija v njegovo smer.

Na začetku poletja so bili na udaru pobude člani skupine Radiohead, ki so nato 19. julija nastopili v Tel Avivu. "Če boste nastopili v Izraelu, boste igrali v državi, kjer se Palestince, tako sporočajo opazovalci ZN-a, obravnava po sistemu apartheida," je med drugim zapisala pobuda Artist for Palestine.

Na protestniške zahteve skupine Artists For Palestine je tedaj odgovoril frontman skupine Radiohead Thom Yorke. "Nastopati v določeni državi ni isto kot podpirati vlado te države. V Izraelu koncertiramo že več kot 20 let, pod različnimi vladami, pri čemer so bile nekatere liberalnejše, druge spet ne. (Izraelskega premierja) Netanjahuja ne podpiramo nič bolj kot Trumpa, a še vedno koncertiramo v Ameriki," je zapisal na svojem računu na Twitterju.

Lorde pod pritiski odpovedala koncert

Nekateri glasbeniki so pod pritiskom odpovedali svoje nastope v Tel Avivu, letos najbolj odmevno novozelandska popzvezdnica hrvaških korenin Lorde. Koncert je leta 2010 odpovedal tudi Elvis Costello in takrat za Guardian povedal, da je to storil iz "instinkta in vesti".

Leta 2015 se je za odpoved koncerta odločila Lauryn Hill, ki je na Facebooku zapisala, kako pomembno ji je, da ne bi njen koncert postal razlog za odtujitev njenih palestinskih ali izraelskih oboževalcev. Zato se je odločila, da koncerta sploh ne izvede.

Neil Young in njegova skupina Crazy Horse so svojo odpoved razložili drugače, poroča spletna publikacija Axoius. Kot razlog niso navedli bojkota, temveč napetosti med državama, zaradi katerih se jim ni zdelo varno izpeljati nastopa. Takrat so zapisali, da se veselijo nastopa v Izraelu in Palestini v času miru.

Koncerte v Izraelu so v zadnjih letih odpovedali še drugi glasbeniki, denimo Cee Lo Green in Megadeth.

N. Š.