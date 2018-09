Lana del Rey si je premislila - v Izraelu le ne bo nastopila

Želi si mir za Izrael in Palestino

1. september 2018 ob 14:06

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška pevska popikona Lana Del Rey, ki se na zadnjem albumu Lust for Life obrača k hipijevskemu uporništvu in času Woodstocka, je prek Twitterja oboževalcem sporočila, da se odpoveduje koncertu v Izraelu, dokler ne bo mogla nastopiti tudi v Palestini.

Prejšnji teden so jo propalestinske aktivistične skupine prek družbenih medijev pozvale k bojkotu koncerta v Tel Avivu na festivalu Meteor med 6. in 8. septembrom – takrat je glasbenica svoj koncert na Instagramu vseeno potrdila.

Glasba za obe strani ali nobeno

V odgovor na zahtevo po bojkotu je glasbenica svojim sledilcem razložila, da bo v dneh koncertiranja v Izraelu obiskala tudi Palestino in da si želi igrati glasbo otrokom na obeh straneh z besedami: "Želim si mir za Izrael in za Palestino."

Zatem so organizatorji njenih koncertov poskusili v času njenega obiska v Izraelu zagotoviti tudi nastop za palestinske oboževalce, a se načrt očitno ni izšel. Na Twitterju je tako danes zapisala, da odpoveduje koncert v Izraelu, ker se jim v tako kratkem času ni uspelo dogovoriti še za koncert v Palestini. Ob tem je poudarila, da "ji je pomembno nastopiti tako v Palestini kot tudi Izraelu in ravnati z obema skupinama oboževalcev enako."

Zdaj namerava organizirati posebno turnejo, ki bo vključevala Izrael, Palestino in druge okoliške države.

Pozivi k bojkotu

Za umetniški bojkot Izraela se družbenomedijsko sicer najbolj izpostavljeno borita dve skupini: Palestinska kampanja za akademski in kulturni bojkot Izraela (PACBI) in Umetniki za Palestino (Artists for Palestine). K odpovedi koncertov so pozvali že več glasbenikov, najbolj odmevno popzvezdnico Lorde, ki je kakor Del Reyeva svoj koncert v sklopu turneje Melodrama na koncu pod pritiski protiizraelskih aktivistov odpovedala.

Tudi ona je svoj koncert prestavila v ne točno začrtano prihodnost. Po odpovedi svojega obiska je zapisala: "Ponašam se, da sem ozaveščena mlada državljanka, veliko sem brala na to temo in zbrala veliko različnih stališč, preden sem se odločila za koncert v Tel Avivu, a nisem ponosna, da moram priznati, da je bila odločitev tokrat napačna. Tel Aviv, moje dolgoletne sanje so bile, da bi obiskala ta lepi del sveta, in res mi je žal, da moram preklicati svojo zavezo, da nastopim za vas. Upam, da bomo nekega dne lahko vsi zaplesali."

Koncerte so pred Lorde in Del Reyevo v zadnjih letih pod pritiski že odpovedali tudi drugi glasbeniki, med njimi Elvis Costello, Lauryn Hill, Neil Young, Cee Lo Green in Megadeth.

A post shared by Lana Del Rey (@lanadelrey) on Apr 18, 2018 at 1:53pm PDT

N. Š.