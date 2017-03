Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Študentka primerjalne književnosti Lara Paukovič je izvirno spregovorila o nestrpnosti v družbi. Foto: Vesna Hrdlička Bergelj Nobeden nima zadržkov do tega, da bi šli na čevapčiče, po drugi strani so ti pravi Slovenci, če se malo pošalim, takoj glasni, če pomembno pozicijo v družbi zaseda nekdo, ki se piše na -ić. Lara Paukovič Predstavitev prvenca Lare Paukovič Poletje v gostilni, ki ga je izdala založba Beletrina, bo naslednji torek, 4. aprila, ob 18.30 v Moderni galeriji. Foto: Vesna Hrdlička Bergelj To je pravzaprav paradoksalno - da se ona (glavna junakinja, Slovenka, op. a.) počuti manjvredno ob delu družbe, ki ga sama obravnava kot manjšino. To tako je in bi dejala, da večina stereotipov izvira iz tega. Lara Paukovič Lara Paukovič je že vse življenje obdana s knjigami. Že pri treh letih jo je brati naučila babica, učiteljica v osnovni šoli, ker je ugotovila, da ima dar za uživanje v besedni umetnosti. Foto: Vesna Hrdlička Bergelj

Lara Paukovič: "Slovenci smo tak narod, da težko sprejmemo druge"

Mlada pisateljica v prvencu Poletje v gostilni o nestrpnosti

25. marec 2017 ob 06:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zdi se mi, da smo Slovenci tak narod, da zelo težko sprejmemo druge, ker se nam vedno zdi, da nam kakšen priseljenec odžira kaj, kar nam po naravi pripada, pravi mlada pisateljica Lara Paukovič.



"Zarečeni kruh je kar okusna jed" - tako se začne prvi roman mlade pisateljice Lare Paukovič, ki ga je pred kratkim izdala Beletrina. Mlada študentka primerjalne književnosti in anglistike je pred leti med poletjem delala v gostilni s srbsko hrano, čeprav je mislila, da tega ne bo počela nikoli v življenju. Iz tega pa je nastalo še nekaj nenadejanega - roman, v katerem je 23-letna Lara Paukovič na izviren način spregovorila o nestrpnosti - skozi usta nestrpne glavne junakinje Nastje.

Zgodbo mlade pisateljice Lare Paukovič, ki je v prvencu Poletje v gostilni izvirno spregovorila o nestrpnosti, si lahko ogledate tukaj. NaGlas! bo znova na sporedu naslednjo soboto ob 12.40.

Avtorica, sicer študentka anglistike in primerjalne književnosti, se je odločila svoje izkušnje dela v gostinstvu med priseljenci pretočiti v roman: »Za vsakega pisatelja je neki gostinski obrat zbirališče idej, in če jih ne bi prelila v knjigo, bi skoraj izdala svojo pisateljsko dušo. Vsaka lokacija, ki jo uporabiš, je samo osnova, potem pa pride na delo pisateljska domišljija, dodaš druge elemente in se tako resnična osnova spremeni v fiktivno.«

Čevapčiči so integrirani

Gostilna s srbsko hrano pa se ji je zdela še kako ustrezno mesto za njen roman: "Kako je zanimivo, da so srbske gostilne nekako integrirana stvar v slovensko kulturo, nobeden nima zadržkov do tega, da bi šli na ene čevapčiče, po drugi strani so ti pravi Slovenci, če se malo pošalim, takoj glasni, če pomembno pozicijo v družbi zaseda nekdo, ki se piše na -ić," opaža mlada pisateljica.

Predsodki izvirajo iz negotovosti

Glavna junakinja njenega romana je študentka Nastja, Slovenka, polna predsodkov in stereotipov o Neslovencih. Zaposlila se je v gostilni s srbsko hrano, v kateri v glavnem delajo prav priseljenci, in se znašla v, za njo, zelo neprijetnem okolju. Vendar po vrsti prijetnih dogodkov le spozna, da "čefurji", kot jih slabšalno imenuje, niti niso tako slabi in da so predsodki do njih le posledica njene lastne negotovosti.

Lara Paukovič meni, da stereotipi njene junakinje izvirajo predvsem iz občutka manjvrednosti. "To je pravzaprav paradoksalno - da se ona počuti manjvredno ob delu družbe, ki ga sama obravnava kot manjšino. To tako je in bi dejala, da večina stereotipov izvira iz tega.«

Današnje "Nastje" so številne

23-letna Lara meni, da je v današnji slovenski družbi še veliko takih ljudi, kot je Nastja, zlasti med mladimi: »Nekateri ljudje so prepričani, da je problem strahu oziroma zadržkov pred priseljenci tisto, kar se je najbolj dogajalo po osamosvojitveni vojni, ker se jih je takrat največ naselilo v Slovenijo. Ampak ne, to se potem naprej prenaša na prihodnje rodove. Očitno ti nestrpni starši 'pumpajo' mlajše."

Še v osnovni šoli se je šepetalo, kdo je "od dol"

Avtorica se sama spominja svojega odraščanja, ko so v osnovni šoli zmerjali vrstnike. "Šepetalo se je, češ 'Ta pa se piše na -ić, njegov oče je pa od dol'. Ti stereotipi so še prisotni v vseh plasteh naše družbe, ne glede na to, da čas mineva. Smo Slovenci tak narod, jaz nas tako doživljam, da zelo težko sprejmemo druge, ker se nam vedno zdi, da nam neki priseljenec odžira nekaj, kar nam po naravi pripada.«

Lara Paukovič je celo življenje obdana s knjigami. Že pri treh letih jo je brati naučila babica, učiteljica v osnovni šoli, ker je ugotovila, da ima potencial za literaturo. Danes Lara študira anglistiko in primerjalno književnost, honorarno piše za razne kulturne portale in pripravlja gradivo za kar dve novi knjigi.

VIDEO NaGlas! z Zoranom Markovićem

S. B. L., Vesna Hrdlička Bergelj, naglas@rtvslo.si