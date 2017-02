Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Igralka, pevka, plesalka in voditeljica Žana Salobir poje vse Mašine pesmi, medtem ko njena hči Kiara Salobir posoja glas poredni in nadobudni Maši. Foto: BoBo Interaktivna predstava obiskovalce popelje v čudoviti gozdni svet priljubljenih junakov. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ledena pravljica Maša in Medved na ledu gostuje v Stožicah

Interaktivna predstava očara z vrhunsko 3D-animacijo

24. februar 2017 ob 21:09

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Stožicah je drevi prvič v Sloveniji gostovala razkošna ledena pravljica Maša in Medved na ledu, ponovitev predstave pa bo v soboto ob 13:30. Interaktivna predstava obiskovalce popelje v čudoviti gozdni svet priljubljenih junakov.

Licenčna predstava, polna smeha, humorja, zabave in dobre glasbe, je nastala na osnovi številnih najlepših zgodb iz originalne, večkrat nagrajene risane serije, ki jo predvajajo v 120 državah po svetu. Nosilci pravic za risani film so potrdili vsak del predstave posebej, kar je po besedah organizatorjev iz Star Produkcije zagotovilo, da bo šov izveden "na vrhunski ravni".

Izvedba spektakla Maša in Medved na ledu v Sloveniji je v celoti sinhronizirana v slovenščino, zanjo pa so ustvarili tudi 11 povsem novih privlačnih in zabavnih pesmi. V predstavi sodeluje skoraj 40 akrobatov, plesalcev in profesionalnih drsalcev.

Igralka, pevka, plesalka in voditeljica Žana Salobir poje vse Mašine pesmi, medtem ko njena hči Kiara Salobir posoja glas poredni in nadobudni Maši. Mašinega Medveda interpretira dramski igralec Jure Galičič, zapeljivi medvedki pa glas posoja pevka, plesalka in koreografinja Kristie Cle. Druge like iz risanke upodobijo še David Hudnik, Grega Javornik, Nejc Heine, Kaja Urbančič in Nicholas Prodan Miani.

V Stožicah so za potrebe predstave postavili 1.100 kvadratnih metrov ledene površine, sestavljene iz 437 panelov sintetičnega ledu, 14-tonsko površino pa so pripeljali s sedmimi vlačilci. Grafiko predvajajo na 138 kvadratnih metrov velikem LED-zaslonu. Glavni del scene je Medvedova hiša, ki tehta kar osem ton, celotna scena s preostalo opremo pa skoraj 30 ton, je navedeno med tehničnimi podatki.

Predstava bo na sporedu tudi v soboto, in sicer ob 13.30. Z vstopnicami, ki so še na voljo, bo omogočen brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi po Ljubljani na linijah, ki peljejo do dvorane Stožice.

G. K., Foto: BoBo