Lent letos še brez plavajočega odra, prihaja pa Bob Geldof

Festival bo potekal med 23. junijem in 1. julijem

4. maj 2017 ob 14:43

Maribor - MMC RTV SLO/STA

V Mariboru imajo organizatorji že polne roke dela z letošnjim Lentom, ki bo prvič gostil tuji muzikal: brnsko Mestno gledališče bo izvedlo slavni muzikal Andrewa Lloyda Webra Jesus Christ Superstar.

Glavna zvezda letošnjega festivala, ki že tradicionalno v mesto ob Dravi vsako leto privabi na tisoče prebivalcev, bo irski glasbenik Bob Geldof, nastopili pa bodo še S.A.R.S, The Real McKenzies, GoGo Penguin, Hot 8 Brass Band, Pharoah Sanders Quartet, Omar Sosa Quarteto Afeocubano, Psihomodo Pop, Zabranjeno pušenje in Iztok Mlakar. Poleg domačih bodo nastopile tudi folklorne skupine s Kube, iz Bocvane, Gruzije, Hrvaške, Madžarske in Bolgarije, novo večerno prizorišče pa je Klub Wetrinsky. Za ljubitelje opere pripravljajo Verdijevo La Traviata, za baletne navdušence pa baletni triptih Favn - Carmen - Bolero Slovenskega narodnega gledališča Maribor.

Proračun festivala znaša okoli 1,1 milijona evrov, od tega prispeva 300.000 evrov občina, 14.000 evrov pa ministrstvo za kulturo.

"Vseh 25 let vdihujemo dodatno življenje našemu mestu, pri čemer lahko vsak najde nekaj zase," je povedal prvi mož festivala, direktor Narodnega doma Maribor Vladimir Rukavina. Cene vstopnic in Lente ostajajo nespremenjene že več let. "Ostajamo pri tem, kjer smo pred četrt stoletja začeli - torej pripeljati ljudem kulturo na neprisiljen in dostopen način," je dodal.

Po napovedih mariborskega župana Andreja Fištravca na občini že pripravljajo dokumentacijo za gradnjo stalnega odra v zalivu ob Vodnem stolpu. Tam so do l. 2015 vsako leto postavljali montažno odrsko konstrukcijo, zaradi finančnih težav pa ga ne postavljajo več, glavno prizorišče pa je Trg Leona Štuklja, ki bo tudi letos osrednje prizorišče.

"Preprosto festival brez tako mogočne reke, ki teče skozi mesto, ni isti festival," je dejal. Šlo naj bi za stalni večnamenski objekt, ki bi bil uporaben vse leto. "Dolgoročno bomo privarčevali, ker bomo imeli infrastrukturo, ki bo na voljo ne samo Festivalu Lent, ampak tudi drugim prireditvam v mestu," je povedal župan.

K. T.