Lepotica in zver prinaša prvi izrecno gejevski lik v Disneyjevi zgodovini

LeFou ima do Gastona več kot le platonična čustva

2. marec 2017 ob 17:59

Los Angeles - MMC RTV SLO/Reuters

Disneyeva težko pričakovana igrana adaptacija Lepotice in zveri, enega od kultnih animiranih celovečercev devetdesetih, bo pomenila svojevrsten mejnik. V njej bo nastopil prvi istospolno usmerjeni junak v Disneyevi zgodovini.

Režiser Bill Condon je v intervjuju za britansko revijo Attitude potrdil, da bo LeFou, pribočnik filmskega antagonista, nadutega Gastona, nedvoumno istospolno usmerjen. LeFouja igra Josh Gad. "LeFou je tip, ki včasih hoče biti Gaston, drugič pa hoče Gastona poljubiti," je komentiral Condon. "In to ima na koncu tudi svojo poanto, ki pa je še nočem izdati. Ampak pričakujte lep, absolutno gejevski trenutek v Disneyevem filmu."

Zakaj samo pribočnik?

Odzivi na družbenih omrežjih so bili, kot je bilo moč pričakovati, deljeni. Številni so pohvalili Disneyev korak v smeri večjega vključevanja, drugi pa je zmotila izbira lik za prvo "gejevsko ikono" v Mikijevi hiši. "Disney je za svojega prvega geja izbral LeFouja, klovnovski karakter, ki obstaja le zato, da je v podporo svojemu gejevskemu kolegu. Super," je tvitnil eden od uporabnikov, @stillgray. "To, da je LeFou prvi Disneyev gejevski junak, je grenkosladko," se je strinjala @xwithmywoes.

Med vrsticami so povedali že veliko

V zadnjih letih so pri Disneyu zavestno povečevali rasno in etnično raznolikost nabora svojih likov, pri zgodbah pa so se potrudili, da so njihove "princeske" vsestranski liki in ne le lepe damice, ki jih je treba reševati. Nekaj je bilo tudi aluzij na istospolne zveze: v Zootropolisu se na primer pojavita Bucky in Pronk, dva antilopja samca, ki živita skupaj (in imata enak priimek). Konec koncev bi lahko bila življenjska partnerja tudi Timon in Pumba (Levji kralj), dvoumna pa naj bi bila tudi spolna usmerjenost zlobne Ursule (Mala morska deklica) in samotarske Else (Ledeno kraljestvo).

Lepotica in zver kot alegorija stigmatizirane bolezni?

Čeprav Condon v omenjenem intervjuju ni navedel neposrednih predhodnikov LeFouja, pa je omenil, da ima gejevska skupnost tesne vezi prav z zgodbo Lepotica in zver. Tekstopisec Howard Ashman, ki je spisal pesmi za originalni film, je prav v času nastajanja animacije bil na neuspeh obsojeno bitko z aidsom. V njegovo delo se je tako priplazil motiv stigme, ki jo je v desetdesetih imel aids. "Njegova ideja je bila, da film posnamemo kot muzikal in da naj bo Zver eden od dveh glavnih likov. Pred tem so skušali povedati samo Bellino zgodbo."

