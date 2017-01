Leto v znamenju skladatelja Philipa Glassa v Carnegie Hallu

Okroglih 80 let minimalističnega skladatelja

27. januar 2017 ob 20:39

New York - MMC RTV SLO/STA

Eden najvidnejših sodobnih ameriških skladateljev Philip Glass letos praznuje 80 let, zato so se v znameniti newyorški koncertni hiši Carnegie Hall odločili, da se mu poklonijo s svojim programom.

Tako bodo ob skladateljevem jubileju pripravili več koncertov, na katerih bo mogoče prisluhniti nekaterim njegovim znanim kot tudi manj znanim delom.

Mejnik minimalizma v glasbi

Philip Glass bo 16. februarja sam nastopil pri izvedbi svojega najbolj znamenitega dela Music with Changing Parts. Delo, ki je premiero doživelo leta 1970, je bilo v zadnjem času le redko izvedeno. Pravzaprav pa gre za temeljno delo glasbenega minimalizma, ki je med drugim navdahnilo tudi ustvarjanje Briana Ena, priznanega avtorja predvsem ambientalne glasbe.

Spomladi bo od Glassovih del v Carnegie Hallu mogoče prisluhniti tudi stvaritvi iz leta 2006 The Passion of Ramakrishna. Delo za koncert in zbor, ki govori o indijskem mistiku iz 19. stoletja in njegovim smrtnim bojem z rakom na grlu, bo izvedla Pacifiška simfonija iz Kalifornije.

Pacifiška simfonija bo predstavila še delček iz Glassovega albuma Passages, ki ga je ustvaril z indijskim glasbenikom Ravijem Shankarjem (1920-2012). Na tradicionalno indijsko brenkalo sitar, ki ga je igral Shankar, bo na koncertu igrala glasbenikova hči Anoushka Shankar.

Svetovna premiera za rojstni dan

V Carnegie Hallu pa bo svetovno premiero doživela 11. simfonija Philipa Glassa - in to na njegov rojstni dan, 31. januarja. Kot je razvidno iz programa koncertne hiše in skladateljeve spletne strani, bo 11. simfonijo izvedel Brucknerjev orkester iz Linza.

P. G.