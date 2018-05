Letošnja prejemnica nagrade skupine OHO je Neža Knez

Žirijo prepričal (tudi) kanec absurda.

12. maj 2018 ob 10:47

Ljubljana

V Galeriji P74 si že lahko ogledate razstavo nominirancev in zmagovalkenagrade skupine OHO 2018. Prejemnica nagrade je Neža Knez za delo Deus ex Machina, ki "izkazuje domiselno zasnovo, procesualnost, prepričljivo izvedbo, družbeno relevantnost in vključuje element absurdnosti".

Žirijo so, tako so zapisali, prepričali "vsebinska in formalna kompleksnost dela, ter potencialnost, ki jo nosi v sebi". Člani žirije so po izboru štirih nominiranih avtorjev težko pričakovali predstavitev novih del, ki se danes premierno predstavljajo v Galeriji P74. Po ogledu razstave so se z deli poglobljeno seznanili v pogovoru z umetniki. Soočeni so bili z močnimi, a hkrati raznolikimi avtorskimi poetikami, zato so pri izboru imeli izjemno zahtevno nalogo.

Neža Knez (1990) je leta 2014 je diplomirala iz kiparstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je leta 2017 tudi magistrirala. Za svoj umetniški izraz uporablja različne medije - avdio, video, fotografijo, risbo, klasične materiale, performans.

Je dobitnica nekaterih vidnejših nagrad za izjemne študijske dosežke, med njimi Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani. V letu 2016 je bila nominirana za nagrado skupine OHO, lani pa je sodelovala na Bienalu mladih v Tirani. Svojo prakso in znanje nadgrajuje s sodelovanji doma in v tujini preko rezidenc, konferenc, projektnih sodelovanj, delavnic, ter razstav.

Za nagrado so bili letos nominirani še Nana Wolke, Đejmi Hadrović in Danilo Milovanović.

Nagrada skupine OHO je osrednja nacionalna nagrada za sodobno vizualno umetnost, namenjena mladim umetnikom do 40. leta. Letos so jo podelili že 13. leto zapored.

Nagrajenka potuje v new York

Nagrado je ustanovil Zavod P.A.R.A.S.I.T.E., Ljubljana v sodelovanju s Foundation for Civil Society in Trust for Mutual Understanding iz New Yorka. Zmagovalec nagrade bo deležen dvomesečne umetniške rezidence v prostorih Residency Unlimited v New Yorku in samostojne razstave v organizaciji Galerije P74 v Ljubljani. Nagrada skupine OHO je del mednarodne mreže YVAA (Young Visual Artist Award), ki združuje sorodne nacionalne nagrade enajstih evropskih držav.

Razstava nominirancev bo v Galeriji P74 na ogled do 25. maja.

