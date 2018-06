Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Avstrijsko-bolgarski pisatelj Ilija Trojanow (1965) danes živi na Dunaju, vendar je skoraj nenehno na poti in velja za svetovljana, ki je doma v več jezikih. Foto: Wikipedia Commons Roman Zbiralec svetov Ilije Trojanowa je v slovenščini izšel leta 2015 pri založbi Beletrina. Foto: Beletrina Sorodne novice Nagrada vilenica za pisatelja, kozmopolita in domačina v več jezikih Ilijo Trojanowa Ilija Trojanow: Zbiralec svetov Dodaj v

Letošnjemu nagrajencu Vilenice Iliji Trojanowu še častna nagrada za toleranco

Nagrado od leta 1990 podeljujejo avstrijski knjigotržci

9. junij 2018 ob 17:39

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Nagrajenca letošnjega festivala Vilenica avstrijsko-bolgarskega pisatelja Ilijo Trojanowa sta ovenčala tudi Avstrijska knjigotrška zveza in Zveza za knjižno in medijsko gospodarstvo, ki od leta 1990 podeljujeta častno nagrado za toleranco v mišljenju in delovanju avstrijskega knjigotrštva.

Novico o nagradi, ki je vredna 10.000 evrov, so sporočili iz Mohorjeve družbe Celovec, kjer je izšel slovenski prevod njegove knjige Odvečni človek. Kot so zapisali, omenjena knjiga prepričljivo spregovori o njegovi angažirani literaturi, v njej pa pisatelj zavzame jasno stališče o človekovem dostojanstvu in aktualnih dilemah družbe.

Prevodi v več kot 30 jezikov

Trojanowu je pisateljski prodor uspel leta 2006 z romanom Zbiralec svetov, ki je preveden v več kot 30 jezikov. Poleg dela Zbiralec svetov, ki ga je leta 2015 poslovenil Brane Čop, in eseja Odvečni človek v prevodu Ane Jasmine Oseban je v slovenščini dostopen še njegov roman o uničevanju našega planeta Tajanje v prevodu Mojce Kranjc.

V Sofiji leta 1965 rojeni Trojanow je pri starosti šestih let s starši emigriral v Zvezno republiko Nemčijo. Po štirih letih osnovnega šolanja v Nemčiji je pisatelj s presledki do leta 1984 živel v Nairobiju, kjer je maturiral, nato se je preselil v Pariz.

Pozneje je v Münchnu študiral pravo in etnologijo ter havarijo (poškodbe prevoznih sredstev, zlasti ladij). Leta 1989 je študij prekinil in ustanovil založbi, specializirani za afriško literaturo. Trenutno živi in ustvarja na Dunaju.

Prihaja še vileniška lovorika

Trojanowa bodo torej ovenčali tudi na letošnjem festivalu Vilenica, ki bo potekal od 4. do 9. septembra, v tem letu s temo Pisati in preživeti. Ob vesti, da je tokratni vileniški nagrajenec, je dejal: "Nagrada vilenica mi pomeni veliko, saj je mednarodna in seznam nagrajencev je neverjeten, kakor bi šlo za alternativno Nobelovo nagrado. Tu je toliko pisateljev, ki jih občudujem, na primer Dževad Karahasan in David Albahari."

P. G.