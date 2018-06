Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Med novostmi napovedujejo nov abonma in izobraževalni ciklus za mlade. Foto: Boštjan Lah/Lutkovno gledališče Maribor V letu, ko mineva 100 let od smrti pisatelja Ivana Cankarja, bo nastala tudi uprizoritev Moj lajf, ki temelji na istoimenskem stripu Boštjana Gorenca in Tanje Komadina. Foto: Založba Škrateljc Ob 110. obletnici smrti pisatelja Dragotina Ketteja bodo uprizorili predstavo Šivilja in škarjice v režiji Tatjane Peršuh. Na fotografiji pravljica z legendarnimi ilustracijami Jelke Reichman. Foto: Mladinska knjiga Zadnja predstava prihajajoče sezone LGM-ja se poklanja pisatelju Lojzetu Kovačiču, ki ga bodo ob 90. obletnici literatovega rojstva predstavili kot lutkarja in avtorja zgodb za otroke. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

LG Maribor: Pokloni Cankarju, Ketteju, Kovačiču in Makarovičevi

Sezona 2018/2019 v znamenju jubilejev

10. junij 2018 ob 16:01

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Nova sezona Lutkovnega gledališča Maribor prinaša šest premier, povezanih z naslovom Pri nas dežujejo zgodbe. Na ogled bodo predstave Kako zorijo ježevci Petra Svetine, Netopir Kazimir Svetlane Makarovič in Šivilja in škarjice Dragotina Ketteja, iz katerih se po besedah direktorice in umetniške vodje gledališča Katarine Klančnik Kocutar, "izvije sporočilo o sobivanju in sodelovanju, o neizogibni povezanosti ljudi, živali, okolja, preteklosti in prihodnosti".

Med novostmi sezone 2018/2019 bosta nov abonma in izobraževalni ciklus za mlade. Odprla jo bo predstava Kako zorijo ježevci, narejena na podlagi z večernico nagrajene zgodbe Petra Svetine, ki jo bo režiral Bojan Labovič. Avtor likovne podobe bo Damjan Stepančič. Kot obljubljajo v gledališču, pa bodo drobne duhovite in deloma kar filozofske razprave nenavadnih živalskih likov zabavale vse generacije gledalcev.

Ivan Cankar kot deček

Spomnili se bodo tudi stoletnice smrti Ivana Cankarja in pripravili uprizoritev Moj lajf v sodelovanju z Založbo Škratreljc po stripu Moj lajf Boštjana Gorenca in Tanje Komadina iz niza del z naslovom Cankar v stripu. Režiser predstave bo Sebastijan Horvat. Prek več kratkih zgodb iz Cankarjevega dela Moje življenje bodo spremljali pisatelja v njegovih fantovskih letih. Predstava bo namenjena njegovim sodobnim vrstnikom, drugi in tretji triadi osnovnošolcev, srednješolcem, pa tudi vsem starejšim, saj, kot poudarja Katarina Klančnik Kocutar, Cankarjevo življenje in delo ostajata neizčrpen vir za razmisleke in umetniške odzive.

Tretji bo prišel na vrsto Čarovnik barv Arnolda Lobela, ki bo nastala v koprodukciji z organizacijo LOFT iz Zagreba in v režiji Morane Dolenc. Skozi čarobno igro barv naj bi predstava opozorila na pomembno resnico, da samo kolaž različnosti ustvarja harmonijo v življenju in med ljudmi.

O neusahljivi radovednosti

Proslavili bodo tudi 80 let pravljičarke Svetlane Makarovič in na mariborski oder postavili Netopirja Kazimirja v režiji Matjaža Latina. Predstava govori o radovednosti, ki poganja svet. "Človeškim mladičkom bo Kazimir gotovo blizu, saj sami nenehno zastavljajo številna vprašanja, veliki pa se bomo spomnili na čase, ko ni bilo nič samoumevno, pač pa je bil vsak dan znova čudenje," preberemo v programski knjižici.

In še v enem jubileju bo minila prihodnja sezona – 110-letnici smrti pisatelja Dragotina Ketteja. Ob tej priložnosti bodo uprizorili predstavo Šivilja in škarjice, zgodbo o večnem sobivanju dobrote in hudobije, ki jo bo na oder postavila Tatjana Peršuh.

Lojze Kovačič kot lutkar

Sezona se bo sklenila s poklonom Lojzetu Kovačiču, ki ga bodo ob 90-letnici njegovega rojstva predstavili kot lutkarja in avtorja zgodb za otroke. Predstava Možiček žebljiček bo nastala v režiji Jelene Sitar Cvetko in koprodukciji s Hišo otrok in umetnosti.

Lutkovno gledališče bo po napovedih direktorice nadaljevalo "sobivanje in sodelovanje" z gledalci, vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, javnimi zavodi s področja kulture in nevladnimi organizacijami. Po novem uvajajo še abonma Brez drame in izobraževalni ciklus Kreativni potni list za mlade.

V prvem se povezujejo s SNG-jem Drama Maribor, društvom Moment na Intimnem odru GT22, Nagibom in Platformo sodobnega plesa. Drugi pa je namenjen mladim od 10 do 15 let, ki jih posebej zanima likovna umetnost in želijo svoje zanimanje razvijati in nadgraditi. Prirejajo ga z Umetnostno galerijo Maribor, Društvom za razvoj filmske kulture in Zavodom Mars.

