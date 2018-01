Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Predstava je t. i. lutkovna zazibanka. Vsa glasba v predstavi temelji na uspavankah. Foto: Miha Fras Sorodne novice Festival Lutke: prebojne novosti sodobnega lutkarstva onkraj našega dojemanja te umetnosti Dodaj v

LGL na Kitajskem predstavlja gledališče za najmlajše

Predstava, primerna tudi za enoletne otroke

3. januar 2018 ob 16:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Lutkovno gledališče Ljubljana s predstavo Lučka, grah in pero gostuje na Kitajskem. Med prazniki so gledališčniki odigrali deset predstav v Kulturnem centru Macao, v teh dneh pa je ekipa v Hongkongu.

Do nedelje bodo v hongkonškem gledališču Black Box in kulturnem centru Tuen Mun izvedli devet predstav.

Predstavo Lučka, grah in pero režiserke Katje Povše je navdihnila pravljica Kraljična na zrnu graha Hansa Christiana Andersena. Predstava je namenjena najmlajšim gledalcem od enega leta naprej. Je izjemno vizualna in zvočna ter poteka skoraj brez besed. Trije igralci izgovarjajo le nekaj medmetov, njihove glavne dejavnosti pa so petje, igranje na inštrumente ter animacija predmetov in lutk.

Vizualne podobe predstave slonijo na izsledkih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z vidnim zaznavanjem dojenčkov in malčkov. Zato ustvarjalci uporabljajo živahne in čiste barve, slikovite podobe, velike barvne ploskve in geometrijske oblike. Pomembno vlogo imajo glasba in pesmi.

Gledališče za dojenčke: vse bolj uveljavljeno

V LGL-ju je bila predstava premierno uprizorjena leta 2015, z njo pa se je ljubljansko gledališče pridružilo institucijam po svetu, ki ustvarjajo predstave za najmlajše. V Skandinaviji je takšna oblika gledališča že nekaj časa močno razvita, razširila se je po vsej Evropi, z aktualnim gostovanjem pa jo LGL širi tudi na Daljni vzhod, so sporočili iz gledališča.

A. J.