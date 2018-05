Liam Gallagher v Cannesu v "največjem povratku vseh časov"

Festival se uradno začne 8. maja

6. maj 2018 ob 15:56

London - MMC RTV SLO

Nekdanji frontman zasedbe Oasis je danes po svojem zajedljivem humorju znan skoraj enako kot po glasbi. Ni presenetljivo, da bo Liam Gallagher predmet novega dokumentarca (ne, njegovega brata v filmu ne bo).

Liam Gallagher potuje v Cannes: dokumentarec Liam Gallagher - As It Was bo najmreč premierno predstavljen prav na tržnici, ki se odvija pod okriljem orjaške prireditve na francoski rivieri. Vest je v javnost prišla okrogli dve leti po tem, ko smo lahko prvič videli dokumentarec Oasis: Supersonic, ki je dokumentiral vzpon in razpad ene najprominenntnejših britanskih zasedb devetdesetih.

Film režira v glasbeni industriji silno cenjeni Charlie Lightening; v preteklosti je filme posnel z ali za Noela Gallagherja, Robbieja Williamsa, Bjork in Kasabian. Bil je tudi producent dobrodelnega koncerta 12/12/12, s kateri so številni zvezdniki zbirali denar za pomoč žrtvam orkana Sandy; ogledalo si ga je 20 milijonov ljudi. Zadnjih deset let Lightening dela predvsem s Paulom McCartneyem; nekdanjega Beatla spremlja na turnejah in jih dokumentira na filmski trak.

As It Was bo, po sinopsisu sodeč, dokumentarec o temni plati slave: osredotočil se bo na obdobje, v katerem je Gallagher zdrsnil s piedestala rockovskega božanstva ter se izgubil na nikogaršnji zemlji dolgčasa, izobčenosti, alkohola in sodnih bitk. Film popiše, kako in zakaj je moral Liam stopiti iz bratove sence, kakšen je pritisk naslova "največjega benda na svetu" in kako težko je ponovno začeti, ko si že imel in izgubil vse.

"Eden največjih glasbenih povratkov vseh časov"

"As It Was je dokumentarec o mojem glasbenem povratku," je Gallagher pojasnil za The Rolling Stone. "Pokaže obdobje pisanja in snemanja mojega prvega samostojnega albuma, vse do trenutka, ko sem ga prvič v živo igral v svojem rodnem Manchestru."

Lightening je pristavil še: "Liama zadnjih deset let poznam tako zasebno kot tudi po ustvarjalni plati - čudovito ga je spet videti tam, kjer si zasluži biti. Liam me je spustil blizu, da sva lahko zgodbo povedala z njegovimi besedami in v celoti. To je eden največjih glasbenih povratkov vseh časov in spremljali ga boste na vsakem koraku."

Gallagherjev samostojni prvenec As You Were je izšel lani, v maju pa ga predstavlja na kratki turneji po ZDA (kot predskupina z njim potuje Richard Ashcroft, nekoč frontman skupine The Verve). 22. maja bo na londonskem stadionu nastopil pred legendarnimi Rolling Stonesi.

A. J.