Liffe, Animateka, MAO, Beletrina: Slovenci uspešno v boj za evropska sredstva

Na natečajih prepričali komisije

10. oktober 2017 ob 17:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenski filmski in kulturni izvajalci so bili uspešni na razpisih programa Ustvarjalna Evropa: festivala Liffe in Animateka sta ocenjevalce podprograma Media prepričala med 118 prijavami in se uvrstila v skupino 34 podprtih festivalov. Prav tako sta si podporo izborili evropski platformi Muzeja za arhitekturo in oblikovanje ter Beletrine.

Iz Zavoda Motovila, v sklopu katerega deluje Center Ustvarjalna Evropa, so sporočili, da sta Ljubljanski mednarodni filmski festival - Liffe in mednarodni festival animiranega filma Animateka pridobila podporo podprograma Media v višini 79.000 evrov, Liffe je pridobil 46.000 evrov, Animateka pa 33.000 evrov, kar je najvišji mogoči znesek v kategoriji festivalov kratkega filma.

Animateka v prvi ligi festivalov animacije

Ocenjevalna komisija je Animateko kot edinega med festivali iz t. i. malih držav uvrstila tudi ob bok trem festivalom, ki na evropski ravni dosegajo izjemne rezultate pri razvoju občinstev - Leeds International Film Festival (VB), Festival International du Film d' Aubagne (Francija) in Seville European Film Festival (Španija).

Na najbolj konkurenčnem razpisu Medie zadnjih nekaj let za podporo evropskim filmskim festivalom je Slovenija ena izmed le štirih evropskih držav s 100-odstotno uspešnostjo, saj sta svojo odličnost ponovno dokazala oba domača prijavitelja, so poudarili pri Motovili.

Dodali so, da je letos prvič sredstva Medie pridobil slovenski animirani film. Gre za projekt Zvite zgodbe transmedijske producentke in režiserke Sare Božanić z Inštituta za transmedijski dizajn, ki je prejel sredstva za razvoj animiranega filma v znesku 60.000 evrov.

Novi celovečerci na obzorju

Uspešna sta bila tudi izkušena prijavitelja in mednarodno dejavna producenta Miha Černec (Staragara) in Ida Weiss (Bela film). Z igranima filmoma Riders Dominika Menceja in Ne pozabi dihati Martina Turka sta prepričala mednarodne ocenjevalce in pridobila vsak po 30.000 evrov podpore. Kot partner v projektu filmskega izobraževanja Poučevanje evropske zgodovine s filmom, s podporo dobrih 160.000 evrov, se je med prejemnike sofinanciranja Medie prvič uvrstil Zavod Vizo.

Na razpisu Kultura za podporo evropskim platformam pa je bilo izmed 64 oddanih vlog iz 23 držav izbranih 13 prijav iz peščice držav, med katerimi so bile najuspešnejše Slovenija, Belgija in Francija - vsaka z dvema podprtima platformama.

Za slovenski uspeh sta zaslužna Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) in zavod za založniško dejavnost Beletrina, ki vodita vsak svojo evropsko platformo. Na zadnjem tovrstnem razpisu je bilo na evropski ravni izbranih zgolj 13 platform, ki so namenjene spodbujanju razvoja uveljavljajočih se talentov in jih sestavlja konzorcij partnerskih organizacij iz najmanj desetih držav. MAO in Beletrina sta za platformi Future Architecture in Versopolis pridobila sredstva v skupni višini štirih milijonov evrov za obdobje od 2017 do 2021, so dodali v Motovili.

V izbranih platformah sicer sodeluje še pet slovenskih organizacij: Center urbane kulture Kino Šiška (LIVEUROPE), Zavod EnKnap (Aerowaves), Muzej tranzitornih umetnosti MoTA (SHAPE), Umetnostna galerija Maribor (PARALLEL) ter društvo za reciklažne in kreativne projekte Tretaroka (Future Architecture).

A. J.