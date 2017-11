Liffe vabi na 12 dni filmskega užitkarjenja

V četrtek MMC-jeva premiera Pokvarjenega predmestja

8. november 2017 ob 09:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vreme je ravno pravšnje, da se brez slabe vesti odpravite v kino: 28. edicija ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala prinaša skoraj 100 filmov iz vseh koncev sveta, med njimi je pet slovenskih.

Festival drevi odpira ljubezenska zgodba med fantoma na italijanskem podeželju Pokliči med po svojem imenu avtorja Luce Guadagnina. Za vodomca se bo v tekmovalnem programu potegovalo 11 filmov, med njimi tudi manjšinska koprodukcija Moški ne jočejo režiserja Alena Drljevića, v katerem igrata Primož Petkovšek in Sebastian Cavazza. Druga manjšinska produkcija V modrino režiserke Antonete Alamat Kusijanović tekmuje v kategoriji kratkih filmov.

Kot prejšnja leta smo na MMC-ju pripravili poseben podportal za Liffe, kjer boste lahko me drugim prebirali recenzije filmov in intervjuje z ustvarjalci.

Trojica od peterice slovenskih filmov bo na ogled v sekciji Predpremiera, v kateri je 21 filmov. Na festivalu slovenskega filma z vesno za najboljši celovečerni film ovenčana Družina režiserja Roka Bička prinaša dokumentarni vpogled v življenje nenavadne družine, ki ga je snemal 10 let. Po Bičkovih besedah gre za t. i. "film brez dogodka", film atmosfere. "Predstaviti sem skušal družinske odnose, ki so, če stvari abstrahiramo, identični odnosom v moji ali tvoji družini. Določene vzorce lahko prepoznamo, če jih seveda hočemo. Tudi ko sem montiral Družino, sem v tem, kar sem raziskoval, prepoznal vzorce iz lastne družine, pa čeprav gre za druge predispozicije in drugo okolje." Film prihaja na redni spored kinematografov šele prihodnje leto.

Slovenija, Avstralija in jutri ves svet režiserja Marka Naberšnika prinaša zgodbo boja za boljši jutri, Ivan Janeza Burgerja, ki je na 20. festivalu slovenskega filma prejela šest vesen, med njimi za najboljši celovečerni igrani film, Maruša Majer pa je bila razglašena za najboljšo glavno, pa pretresljivo zgodbo mlade matere, ki se znajde v veliki stiski.

Sekcija Posvečeno letos v ospredje postavlja leto 1967, ki je močno zaznamovalo tudi jugoslovansko kinematografjo. Na ogled bo 11 filmov, med njimi tudi kultna celovečerna filma, Grajski biki režiserja Jožeta Pogačnika in Na papirnatih avionih Matjaža Klopčiča.

Sekciji Fokus in Retrospektiva prinašata vpogled v novi in klasični francoski krimič, ki prinašata 15 filmov, od klasik z Alainom Delonom in Jean-Paulom Belmondom, do novih filmov, ki oživljajo žanr, ki je vrhunec doživel med 60. in 80. letom prejšnjega stoletja.

MMC-jeva premiera: Pokvarjeno predmestje

Kljub umestitvi v čas pred več kot petdesetimi leti Pokvarjeno predmestje, pod katerega se kot režiser podpisuje George Clooney kot scenarista pa brata Coen, prinaša neverjetno aktualen prikaz Trumpove rasistične Amerike. O družbenem kontekstu, ki ga film naslika, in o tem, ali je predmestna idila, ki jo poznamo iz popkulture, sploh kdaj v resnici obstajala, se bomo pogovarjali po MMC-jevi premieri na Liffu: v četrtek, 9. 11., ob 19.00 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Iz družbenopolitičnega in filmskega zornega kota nam bosta videno pomagala osmisliti filmska kritika in poznavalca, Andrej Gustinčič in Matic Majcen.

Filmi tudi v Mariboru, Celju in Novem mestu

Večina filmov bo na ogled na različnih prizoriščih po prestolnici, festival pa bo gostoval tudi v Mariboru, Celju in Novem mestu. Festival kot vsa leta spremlja pester spremljevalni program, od pogovorov z ustvarjalci filmov, sporeda za otroke, delavnic za mlade, do strokovnih seminarjev.

Uradno se bo festival zaključil v soboto, 18. novembra, s podelitvijo vodomca, nagrade občinstva zmaj, nagrade svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev Fipresci ter nagrade za najboljši kratki film.

K. T.