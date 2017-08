Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dvorski likovni dnevi predstavljajo ustvarjalno druženje likovnih umetnikov iz mednarodnega prostora. Potekajo na domačiji družine Rezelj na Dvoru pri Žužemberku, v idiličnem prostoru ob reki Krki. Nastali so na pobudo Ane Cajnko, profesorice likovne pedagogike in aktivne likovne ustvarjalke. Foto: mojaobcina.si Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Likovniki se pri Žužemberku predajajo "inspirativnim namigom ambienta"

Na Dvoru pri Žužemberku 6. Dvorski likovni dnevi

7. avgust 2017 ob 13:15

Na domačiji Rezelj na Dvoru pri Žužemberku se začenja likovno srečanje 6. Dvorski likovni dnevi, na katerih bodo do vključno petka gostili deset slovenskih in pet tujih likovnikov.

Likovno kolonijo bodo v petek končali s prodajno razstavo pri Rezljevih, avtorje in njihova dela bo predstavila umetnostna zgodovinarka Anamarija Stibilj Šajn.

Po podatkih prirediteljev bodo v idiličnem okolju ob Krki letos ustvarjali slikarji Lojze Adamlje, Nikolaj Beer, Ana Cajnko, Mojca Černič Pretnar, Milena Gregorčič, Janko Orač, Nina Schmidt, Rudi Skočir, Janez Štros in Sašo Vrabič.

Med tujimi gosti se kolonije udeležujejo Sead Emrić iz Bosne in Hercegovine, Buba Posa in Ede Posa iz Madžarske, Aleksandra Rakonjac iz Srbije in Mirjana Zirdum iz Hrvaške.

Organizatorji srečanja menijo, da gre za narodnostno, generacijsko, vsebinsko in slogovno raznolik nabor avtorjev, ki zagotavlja motivno, slogovno in ustvarjalno-tehnično pestrost likovnega ustvarjanja.

Ker srečanje ni tematsko omejeno, se bo "vsak od udeležencev na svoj način odzival inspirativnim namigom novega ustvarjalnega ambienta in jih slikovnim površinam zaupal na način, ki najbolj izrazito determinira posameznika, ki najbolj polnomočno razkriva njegovo ustvarjalno identiteto, njegovo subtilno naravo doživljanja in likovno-vizualnega interpretiranja", so poudarili.

V sklopu dvorske likovne kolonije pripravljajo še četrtkov dan odprtih vrat, na katerega so povabili tudi udeležence preteklih dvorskih likovnih srečanj.

Dvorsko srečanje ima letos tudi dobrodelno noto, saj bo potekala akcija Umetniki za ljudi z demenco. Sodelujoči slikarji bodo pobudnikom akcije podarili po eno umetniško delo.

Dvorske likovne dneve, ki so nastali po zamisli in na pobudo profesorice likovne pedagogike ter likovne ustvarjalke Ane Cajnko, pripravlja domačija Rezelj.

