"Lirična, strastna, krotka in predrzna" razmerja v slikah in grafikah Mojce Zlokarnik

Barve kot nosilci zgodbe

6. januar 2017 ob 12:38

Nova Gorica - MMC RTV SLO/STA

Drevi bodo odprli razstavo slik in grafik umetnice Mojce Zlokarnik, ki je razvila nezmotljivo prepoznaven likovni slog. S postavljanjem barvnih pasov se na površini njenih slik razpira kaskada pogledov.

Barve so namreč preprosto, vendar premišljeno nanesene v intervalih vertikalnih in horizontalnih črt. Slikarstvo Mojce Zlokarnik je zato treba sprejeti najprej kot analitično, kajti z minimalističnimi, povsem geometrično zasnovanimi barvnimi polji, slikarka preiskuje različne učinke, tudi estetska vprašanja.

Umetnica tako raziskuje barvne kombinacije in jih kot obarvana polja različnih velikosti združuje med sabo v zmeraj novih različicah. Sama pravi, da obožuje barvo: "Učim se jo razumeti vedno znova in znova. Zanalašč in predrzno. Krotke, že znane rešitve me ne zanimajo."

"Barve postanejo nosilci zgodbe, nekakšna sidra, na katera pripenja vrsto odnosov med ljudmi ali z njimi povezanimi osebami in čustvi. Njene slike tako prodrejo v gledalčev predstavni svet in ga nehote zapeljejo v komunikacijo z dotlej neznanim področjem," je dejala likovna kritičarka Tatjana Pregl Kobe.

Lirična in strastna razmerja

Čeprav so slike vsaka zase samostojna celota, neodvisna od izhodišča, se med seboj povezujejo. Postavljene v prostor se likovno in simbolno umeščajo v novo pripoved, pripovedujejo nove zgodbe, oblikujejo nova razmerja. "S slikami in odnosom do izzivajočih barv umetnica ustvarja svoja razmerja. Lirična in strastna. Krotka in predrzna. Sozveneča in odbojna. Skrivnostna in žareča. Umirjena in divja. In nikoli dolgočasna," je še dodala kritičarka.

Mojca Zlokarnik se je po končanem dodiplomskem in podiplomskem študiju slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani študijsko izpopolnjevala v Pragi, New Yorku, Parizu, Bolgariji in Nemčiji. Med letoma 2001 in 2015 je bila glavna in odgovorna urednica revije Likovne besede, zdaj je pomočnica glavne in odgovorne urednice ter članica uredniškega odbora. Razstavlja od leta 1991, doslej je sodelovala na več kot sto skupinskih razstavah v Sloveniji in tujini. Posveča se slikarstvu in grafiki. Živi in ustvarja v Ljubljani.

Razstava v novogoriški Mestni galeriji bo na ogled do 27. januarja.

G. K.