Lisica, tangice in rožni venec iz pasje in mačje dlake se postavijo na ogled

Mala pregledna razstava Marije Mojce Pungerčar

13. avgust 2018 ob 12:58

Kozje - MMC RTV SLO, STA

Vizualna umetnica Marija Mojca Pungerčar je na domačiji Kokotovih v Kozjem pripravila malo pregledno razstavo svojih stvaritev, ki jo je naslovila Projekt Bister graben.

Marija Mojca Pungerčar se predstavlja z izborom tekstilnih izdelkov iz pasje in mačje dlake ter nekaterimi drugimi ročnimi deli. Na kozjanski razstavi, ki je nastala s pomočjo Kulturno-umetniškega društva Trivia, bodo na ogled izdelki, kot so lisica, tangice in rožni venec iz pasje in mačje dlake.

Ob navedenih izdelkih bodo na ogled še gobelini in druga dela iz projektov Socialdress - Socialna obleka (2006-2015), Prava Runotova Volna (2016) in Predvideno je prehodno obdobje (2017). Razstavljena bodo še dela, ki niso bila ukradena iz Galerije Alkatraz, kjer je leta 2013 razstavljala tekstilne izdelke za dom in gospodinjstvo z izvezenimi vstajniškimi slogani. Neznanci so takrat iz galerije ukradli večino razstavljenih del.

Delavnici ustvarjanja s pasjo in mačjo dlako

Razstavo bosta pospremili tudi delavnici, na katerih bodo lahko udeleženci ustvarjali s pasjo in mačjo dlako ter se tako bolje povezali z domačimi živalmi. Otroci v spremstvu odraslih bodo lahko izdelali kolaže z dodatkom pasje in mačje dlake, mladostniki in odrasli pa se preizkusili v filcanju pasje ter mačje dlake.

Udeleženci delavnic bodo lahko uporabili dlako svojih hišnih ljubljencev, izčesano z glavnikom ali krtačo, ali pa tisto, ki jo bo priskrbela Pungerčarjeva.

Oblačila po meri za ljubljanske spomenike

Marija Mojca Pungerčar s prepletanjem pristopov, postopkov in materialov tekstilne tradicije in sodobne umetnosti ukvarja že desetletja. Svojo umetniško pot je začela v 80. letih kot članica skupine Linije sile, je še zapisano na spletni strani KUD Trivia.

Umetnica je leta 1987 oblekla 16 kipov, javnih ljubljanskih spomenikov, med njimi tudi spomenik Borisa Kidriča. Nova oblačila, ki jih je sešila po njihovih merah, jim je nadela brez dovoljenja pristojnih služb. Leta 2003 je fotografirala in popisala vse zaprte slovenske tekstilne tovarne in leta 2007 izdala glasbeno zloženko Mojca poje slovenske šiviljske, tkalske in predilske, ki jo je ustvarila skupaj z Borutom Savskim. Leta 1989 je diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in leta 2001 magistrirala iz novih žanrov na San Francisco Art Institute v Kaliforniji.

Razstavo Projekt Bister graben bodo v soteski Bister graben v Kozjanskem parku odprli danes ob 16. uri, na ogled pa bo do 29. avgusta.

P. G.