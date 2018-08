Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Prve spotikavce je položil v Kölnu. Foto: EPA Gunter Demnig je prve spotikavce leta 1992 položil v Kölnu, danes pa so postavljeni v več kot 610 mestih. Foto: EPA Sorodne novice Glejte, kam stopate: spotikavci bodo opominjali na zgodbe izbrisanih ljubljanskih Judov Dodaj v

Ljubljana dobiva prve spotikavce, spominska obeležja žrtvam holokavsta

Spotikavci veljajo za največji decentralizirani spomenik žrtvam nacizma

6. avgust 2018 ob 08:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Ljubljano se bo s položitvijo spominskih znamenj, tako imenovanih spotikavcev, simbolično vrnilo 23 slovenskih Judov, ki so bili žrtve holokavsta.

Spotikavce, gre za kamnite tlakovce, prevlečene s slojem medenine z imeni žrtev, je začel leta 1992 pred stavbami z zadnjim znanim naslovom žrtev postavljati umetnik Gunter Demnig. Prve je postavil v Nemčiji, od takrat pa so spotikavce, skupno že več kot 60.000 spotikavcev, postavili v več kot 610 mestih v 22 državah, poleg Nemčije tudi v Avstriji, na Madžarskem, Nizozemskem, v Belgiji, na Češkem, Norveškem in Ukrajini. Spotikavci veljajo za največji decentralizirani spomenik žrtvam na svetu.

Projekt bo trajal dve leti

Nekaj spotikavcev je bilo leta 2012 že položenih v Mariboru, zdaj pa bo polaganje steklo še v Ljubljani. Ob 10. uri bodo prva spotikavca položili na Cankarjevem nabrežju, prva častna polagalca bosta ob Demnigu predsednik države Borut Pahor in predsednik državnega zbora Matej Tonin, zadnjega danes bodo položili ob 18. uri na Križevniški ulici. Do konca leta naj bi postavili prvih 23 obeležij za osebe, za katere sta direktor Judovskega kulturnega centra Robert Waltl in zgodovinar in direktor Sinagoge Maribor Boris Hajdinjak, ki sta v okviru projetka zbirala zgodovinske podatke, uspela najti nesporno dokumentacijo v njihovem bivanju v Ljubljani. Z akcijo bodo nadaljevali še v prihodnjih dveh letih, so sporočili iz Judovskega kulturnega centra.

V spremljevalnem programu bodo ob 18. uri v Judovskem kulturnem centru odprli inštalacijo, posvečeno 587 slovenskim žrtvam holokavsta, pod katero se podpisujeta Miran Mohar in Vadim Fiškin, poleg tega pa tudi serijo plakatnih portretov Vuka Ćosića z naslovom Undeleted - Rekonstruirani portreti izbrisanih ljubljanskih judovskih someščanov. Zbrane bo s predavanjem nagovoril tudi Demnig.

Dogodek organizira Judovski kulturni center v sodelovanju s Sinagogo Maribor, Mini teatrom in ZRC SAZU, projekt pa je podprla Komisija za spomenike in obeležja Mestne občine Ljubljana ter župan Zoran Janković.

Pred drugo svetovno vojno je v Ljubljani živelo okoli 160 pripadnikov judovske skupnosti, med vojno pa se jim je pridružilo več tisoč judovskih beguncev. V holokavstu je bilo uničene več kot 90 odstotkov slovenske judovske skupnosti.

K. T.