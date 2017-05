Ljubljana Festival z Malkovichem, Sanktpeterburško filharmonijo in Mariinskim gledališčem

Kaj prinaša 65. Ljubljana Festival?

11. maj 2017 ob 09:11

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Program letošnjega Ljubljana Festivala prinaša "več večjih in manj manjših dogodkov" s slovitimi glasbenimi imeni, gostovanje dveh najpomembnejših ruskih kulturnih ustanov, premierno pa bo uprizorjen muzikal Vesna.

Po besedah direktorja in umetniškega vodje festivala Darka Brleka bodo na 65. festivalu gostili Sanktpeterburško filharmonijo in Mariinsko gledališče ter vrsto drugih orkestrov, solistov in komornih zasedb. Mariinsko gledališče bo konec avgusta v Cankarjevem domu uprizorilo tudi monumentalni glasbeni drami Siegfried in Somrak bogov Richarda Wagnerja.

Odprtje z mogočno stvaritvijo Carla Orffa

Letošnji festival bo 27. junija na Kongresnem trgu uvedla predstava Carmina Burana v izvedbi gledališke skupine La Fura dels Baus, ki bo po Brlekovih besedah poskrbela za velik spektakel, sledila bosta nastop latvijske mezzosopranistke Eline Garanča in koncert Tomaža Domicelja.

7. junija - se pravi še pred začetkom festivala - bo premiero doživel slovenski muzikal Vesna, ki ga je pripravila ista ustvarjalna ekipa, ki je pred tremi leti na oder postavila Cvetje v jeseni. Tudi letos bo na sporedu uspešnica Mamma Mia!, ki je leta 2015 nastala nastal v koprodukciji med Ljubljana Festivalom in produkcijsko hišo Jurija Franka, prisluhniti pa bo mogoče tudi vrhuncem muzikalov z West Enda in Broadwaya.

Sloviti Orkester Sanktpeterburške filharmonije, ki bo pod taktirko šefa dirigenta in umetniškega vodje Jurija Temirkanova ponudil skladbe velikih ruskih mojstrov, bo nastopil na začetku julija. Ljubljanski operni ansambel in zagrebško Gledališče Komedija bosta uprizorila opereto madžarskega skladatelja Emmericha Kalmana Kneginja Čardaša. Kot solista bosta na festivalu med drugim nastopila argentinska pianistka Martha Argerich in kitajski violončelist Nie Jiapeng.

Poklon Pandurju in Malkovich v gosteh

Monodrama Brezmadežna v izvedbi mariborske Drame, ki je posvečena lani nenadno preminulemu režiserju Tomažu Pandurju, je prav tako na sporedu festivala. Pripravili bodo še večer romske glasbe z ansamblom Robyja Lakatosa, po Brlekovih besedah se obeta tudi zanimiv večer, ko se bo ansamblu I Solisti Aquilani in pianistki Anastaziji Terenkovi, ki bodo izvajali Koncert za klavir in godala (A. G. Šnitke), z interpretacijo romana Ernesta Sabata Grobovi in junaki pridružil ameriški igralec in režiser John Malkovich.

Pred festivalom bo tradicionalno potekala Poletna noč, ki bo letos posvečena 80. obletnici rojstva Jožeta Privška. Tudi tokrat bo v okviru festivala potekal Ljubljana Festival na Ljubljanici, pod selektorskim vodstvom Toma Vrana pa 20. mednarodna likovna kolonija. Več koncertov pripravljajo v sodelovanju z Akademijo Branimir Slokar.



Prihajata tudi Godalni kvartet Beograjske filharmonije in Godalni kvartet Ulikses. S Komornim godalnim orkestrom Slovenske filharmonije bodo nastopili francoski virtuoz na harmoniki in bandoneonu ter svetovno znani skladatelj Richard Galliano, mednarodno uveljavljena sopranistka Nika Gorič ter ruski violinist in dirigent Dimitrij Sitkovecki.

Več sodelovanj in koprodukcij

V Križevniški cerkvi se bo s klasicističnim klavirskim repertoarjem predstavil priznani italijanski pianist in čembalist Gian Maria Bonino, na tem prizorišču bodo gostili še nekaj drugih koncertov. V Križankah pa se po Brlekovih besedah obeta zanimiv koncert nenavadne dvojice umetnikov - harmonikarja Marka Hatlaka s skupino FUNtango in kantavtorja Iztoka Mlakarja.

Avgusta bo na sporedu komorna opera Svatba, ki je nastala v koprodukciji Festivala Aix-en-Provence in Ljubljana festivala ter opera Giacoma Puccinija Madama Butterfly v izvedbi ponovno gostujoče Nacionalne operne hiše iz Pekinga. Že 26. leto bo na festivalu nastopil Vlado Kreslin, ob 15-letnici prvega koncerta pa tudi Ansambel za sodobno glasbo MD7.

65. izvedba Ljubljana Festivala se bo sklenila 31. avgusta s koncertom Orkestra Mariinskega gledališča pod vodstvom slovitega Valerija Gergijeva.

VIDEO Kaj prinaša letošnji Ljubljana festival

P. G.